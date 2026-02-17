Operación Lanza del Sur: 11 muertos en nuevos ataques en el Pacífico y el Mar Caribe

La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, bajo la dirección del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, ejecutó la noche de este lunes 16 de febrero tres ataques cinéticos letales contra embarcaciones vinculadas a organizaciones terroristas designadas que operaban en rutas conocidas del narcotráfico.

Hasta la noche de este 16 de febrero había 38 ataques a supuestas narcolanchas, los que dejaron 119 muertos. Con estos suman 41 y un total de 130 hombres muertos.

De acuerdo con la información oficial, las acciones forman parte de la operación Lanza del sur y constituyen los ataques 39, 40 y 41 desarrollado en el marco de esta ofensiva contra las organizaciones narcoterroristas designadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En total, once hombres señalados como narcoterroristas murieron durante los operativos de este 16 de febrero: cuatro en la primera embarcación interceptada en el Pacífico oriental, cuatro en una segunda nave también en el Pacífico oriental y tres en una tercera embarcación localizada al sur del Mar Caribe.

Las autoridades indicaron que la inteligencia confirmó que las tres embarcaciones estaban involucradas en operaciones de narcotráfico y transitaban por corredores marítimos utilizados habitualmente para el tráfico ilícito de drogas.

Asimismo, se informó que ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido durante la operación.

Con estos tres ataques, el balance de acciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur asciende a 41: 16 en el Pacífico y 25 en el Caribe, según los datos oficiales divulgados.