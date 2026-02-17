Las 5 claves de Panamá y el mundo | 17 de febrero

Este martes 17 de febrero, la agenda informativa en Panamá está marcada por hechos relevantes en el ámbito nacional e internacional, que van desde el cierre de las festividades hasta decisiones políticas y sucesos trágicos.

-Hoy se desarrolla el último día de carnavales en todo el país, con diversas actividades y operativos de seguridad. Como parte del plan de retorno, la Policía Nacional implementó la inversión de carriles hacia la ciudad de Panamá, dividida en dos fases, para agilizar el flujo vehicular desde el interior.

-La comunidad China da inicio a las celebraciones del Año Nuevo Chino, festividades que se extenderán hasta el 3 de marzo. Este 2026 corresponde al Año del Caballo, según el calendario lunar.

-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que el país prohibirá la participación de empresas europeas en licitaciones públicas, como medida de retorsión frente a la decisión de la Unión Europea de mantener a Panamá en sus listas fiscales consideradas discriminatorias.

-El Sistema Nacional de Protección Civil informó sobre el fallecimiento de un menor de cinco años, quien fue ubicado sin signos vitales en el balneario La Toma de Agua, en Canto del Llano, distrito de Santiago, tras reportarse su desaparición en el río.

-Irán aseguró este martes que alcanzó con Estados Unidos un consenso sobre los “principios directores” de un posible acuerdo nuclear, durante la segunda ronda de negociaciones celebrada en Ginebra, lo que podría marcar un avance en las conversaciones diplomáticas entre ambas naciones.