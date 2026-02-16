Las 5 claves de Panamá y el mundo | Lo esencial del 16 de febrero

Este lunes 16 de febrero, Panamá vive su tercer día de Carnaval con múltiples acontecimientos que marcan la agenda informativa nacional e internacional.

-El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) colocó bandera roja de prohibido el baño en la playa La Ensenada, en la provincia de Panamá Oeste, ante la presencia de serpientes marinas en el área. Las autoridades exhortaron a los bañistas a mantener distancia y evitar manipular estas especies.

-La embajadora de la República Popular China en Panamá, Xu Xueyuan, dirigió un mensaje al pueblo panameño destacando los lazos históricos y culturales entre ambas naciones. Recordó que el año lunar 2026, que inicia el 17 de febrero, corresponde al Año del Caballo, símbolo de energía, esfuerzo y fortaleza en la cultura china.

-El Ministerio de Salud (Minsa) informó que ha brindado atención médica a 10,776 personas en hospitales y centros de la red primaria durante las festividades, principalmente por casos de urgencias.

-La Policía Nacional reportó que un arma de fuego fue sustraída a un agente durante un operativo de desalojo de un “parking” en la provincia de Colón. Las autoridades indicaron que los organizadores del evento deberán asumir su responsabilidad y reiteraron el llamado a garantizar condiciones seguras en este tipo de actividades.

-El diputado chavista Nicolás Maduro Guerra informó que recibió una llamada telefónica de su padre, Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en un centro penitenciario en Brooklyn desde el 3 de enero, junto a su esposa Cilia Flores. Según el diputado, el exmandatario solicitó que su caso y el de Flores sean incluidos en el proyecto de ley de amnistía que discute la Asamblea Nacional de Venezuela.