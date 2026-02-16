Las 5 claves de Panamá y el mundo | Lo esencial del 16 de febrero

Este lunes 16 de febrero, Panamá vive su tercer día de Carnaval con múltiples acontecimientos que marcan la agenda informativa nacional e internacional.<b>-El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</b> colocó bandera roja de prohibido el baño en la playa La Ensenada, en la provincia de Panamá Oeste, ante la presencia de serpientes marinas en el área. Las autoridades exhortaron a los bañistas a mantener distancia y evitar manipular estas especies.-<b>La embajadora de la República Popular China en Panamá, Xu Xueyuan,</b> dirigió un mensaje al pueblo panameño destacando los lazos históricos y culturales entre ambas naciones. Recordó que el año lunar 2026, que inicia el 17 de febrero, corresponde al Año del Caballo, símbolo de energía, esfuerzo y fortaleza en la cultura china.<b>-El Ministerio de Salud (Minsa)</b> informó que ha brindado atención médica a 10,776 personas en hospitales y centros de la red primaria durante las festividades, principalmente por casos de urgencias.<b>-La Policía Nacional </b>reportó que un arma de fuego fue sustraída a un agente durante un operativo de desalojo de un 'parking' en la provincia de Colón. Las autoridades indicaron que los organizadores del evento deberán asumir su responsabilidad y reiteraron el llamado a garantizar condiciones seguras en este tipo de actividades.<b>-El diputado chavista Nicolás Maduro Guerra</b> informó que recibió una llamada telefónica de su padre, Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en un centro penitenciario en Brooklyn desde el 3 de enero, junto a su esposa Cilia Flores. Según el diputado, el exmandatario solicitó que su caso y el de Flores sean incluidos en el proyecto de ley de amnistía que discute la Asamblea Nacional de Venezuela.