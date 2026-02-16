Iglesia y Carnaval conviven en Chitré: la Catedral San Juan Bautista no suspende las misas

La Catedral San Juan Bautista, en Chitré, continúa desarrollando sus eucaristías sin interrupciones durante las festividades del Carnaval, reafirmando su compromiso espiritual con la comunidad.

El sacerdote José Héctor González reconoció que el contexto propio de estas fechas implica desafíos logísticos para el acceso a su templo, debido a cierres de calles, tarimas y actividades propias del Carnaval en la provincia de Herrera.

Sin embargo, destacó que la misión pastoral no se detiene y que la comunidad parroquial ha respondido con constancia y compromiso.

Durante la homilía, el sacerdote animó a los presentes a mantener viva su fe en medio de la celebración popular, recordando que estos días también pueden ser una oportunidad para la reflexión y el agradecimiento.

Así, mientras la música y el agua marcan el ritmo de la fiesta en las calles, la Catedral San Juan Bautista continúa celebrando la eucaristía, evidenciando la convivencia entre tradición religiosa y cultura festiva en la capital herrerana.

También aprovechó para criticar que en la ciudad de Chitré no hubo agua potable por varios días. No obstante, había agua para los culecos durante los días del Carnaval.