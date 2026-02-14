Alcaldía de Panamá refuerza suministro de agua en Las Garzas

La <b><a href="/tag/-/meta/alcaldia-de-panama">Alcaldía de Panamá</a></b> realizó este sábado 14 de febrero una jornada de abastecimiento de agua potable en el corregimiento de Las Garzas, en medio de las celebraciones de los <b><a href="/tag/-/meta/carnavales-2026">Carnavales 2026</a></b>.<b>La iniciativa buscó atender a familias del sector que enfrentan dificultades con el suministro del vital líquido</b>. Personal municipal coordinó la entrega para garantizar que el recurso llegara de manera oportuna a los residentes que lo requieren.