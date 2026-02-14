  1. Inicio
Alcaldía de Panamá refuerza suministro de agua en Las Garzas

Comunidades de las Las Garzas recibe agua potable este sábado de Carnaval
Comunidades de las Las Garzas recibe agua potable este sábado de Carnaval Cedida | Alcaldía de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/02/2026 12:33
Residentes de Las Garzas recibieron agua potable tras una iniciativa municipal que se mantiene activa durante las festividades.

La Alcaldía de Panamá realizó este sábado 14 de febrero una jornada de abastecimiento de agua potable en el corregimiento de Las Garzas, en medio de las celebraciones de los Carnavales 2026.

La iniciativa buscó atender a familias del sector que enfrentan dificultades con el suministro del vital líquido. Personal municipal coordinó la entrega para garantizar que el recurso llegara de manera oportuna a los residentes que lo requieren.

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi reiteró que la gestión municipal continúa activa durante las festividades, priorizando acciones que impacten directamente en la calidad de vida de las comunidades.

Con esta jornada, el Municipio reafirma su compromiso de mantener presencia en los barrios y responder a las necesidades ciudadanas, incluso en fechas de alta actividad festiva.

