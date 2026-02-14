Alcaldía de Panamá refuerza suministro de agua en Las Garzas

La Alcaldía de Panamá realizó este sábado 14 de febrero una jornada de abastecimiento de agua potable en el corregimiento de Las Garzas, en medio de las celebraciones de los Carnavales 2026.

La iniciativa buscó atender a familias del sector que enfrentan dificultades con el suministro del vital líquido. Personal municipal coordinó la entrega para garantizar que el recurso llegara de manera oportuna a los residentes que lo requieren.