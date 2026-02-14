Influenza deja 19 muertes y dengue suma 637 casos en Panamá

El sistema de vigilancia epidemiológica no notificó nuevos casos de fiebre por <a href="/tag/-/meta/virus-oropouche"><b>virus</b> <b>Oropouche</b></a> en la semana 4, aunque se actualizaron dos casos previos en <b>Panamá Este</b>, para un acumulado de <b>cuatro</b>.Tampoco se reportan nuevos casos de fiebre por <i>hantavirus</i> ni de síndrome cardiopulmonar por <i>hantavirus</i>, que mantiene un acumulado de un caso este año. En<i> leptospirosis</i> no se notifican casos en la semana, aunque se suman dos reportes de semanas anteriores.En cuanto al <b>Gusano Barrenador del Ganado</b> en humanos, se notifican <b>dos casos en la semana</b>, para un total de siete en 2026.