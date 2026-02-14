  1. Inicio
Influenza deja 19 muertes y dengue suma 637 casos en Panamá

El 89.5% de los fallecidos por influenza no contaba con vacuna.
Por
Mileika Lasso
  • 14/02/2026 13:48
El Ministerio de Salud reportó este sábado 14 de febrero cuatro nuevas defunciones por influenza y un caso de dengue grave en la semana epidemiológica 4 de 2026

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este sábado 14 de febrero que la influenza acumula 19 defunciones en lo que va de 2026, según el boletín correspondiente a la semana epidemiológica N.°4, del 25 al 31 de enero.

En la última semana notificaron cuatro nuevas muertes. De acuerdo con el Departamento de Epidemiología, el 89.5% de los fallecidos no contaba con vacuna contra la influenza y el 73.7% presentaba factores de riesgo como edad avanzada, enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

En cuanto al síndrome gripal, el Minsa reportó 706 casos, lo que representa una tasa de 15.3 por cada 100,000 habitantes. Además, se reportaron 322 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), entre bronconeumonías y neumonías, con una tasa de 7.0 por 100,000 habitantes.

Dengue: 637 casos y uno grave

El dengue mantiene una alta incidencia a nivel nacional. En la semana 4 se registran 637 casos: 564 sin signos de alarma, 72 con signos de alarma y un caso de dengue grave.

El Minsa intensifica operativos a través del equipo de Control de Vectores y refuerza las acciones de promoción de la salud para contener la propagación del mosquito transmisor.

Las autoridades reiteran que los principales síntomas del dengue incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular. Recomiendan no automedicarse y acudir de inmediato a un centro de salud ante signos de alarma.

Malaria y leishmaniasis en aumento

El informe también destaca 117 casos de malaria en la semana actual, para un acumulado de 675 en 2026. En cuanto a la leishmaniasis, se notifican 46 nuevos casos, lo que eleva el total a 148 en el año.

En contraste, no se registran casos nuevos de zika, chikungunya ni viruela símica (Mpox) en el periodo evaluado.

Otros eventos bajo vigilancia

El sistema de vigilancia epidemiológica no notificó nuevos casos de fiebre por virus Oropouche en la semana 4, aunque se actualizaron dos casos previos en Panamá Este, para un acumulado de cuatro.

Tampoco se reportan nuevos casos de fiebre por hantavirus ni de síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que mantiene un acumulado de un caso este año. En leptospirosis no se notifican casos en la semana, aunque se suman dos reportes de semanas anteriores.

En cuanto al Gusano Barrenador del Ganado en humanos, se notifican dos casos en la semana, para un total de siete en 2026.

Autocuidado y prevención

El Minsa insiste en la participación ciudadana para eliminar criaderos de mosquitos dentro y alrededor de las viviendas. Recomienda desechar recipientes en desuso como latas, botellas y neumáticos, mantener tapados los depósitos de agua y limpiar periódicamente los alrededores de las casas.

La entidad subraya que el autocuidado y la vacunación contra la influenza resultan claves para reducir complicaciones y muertes asociadas a enfermedades respiratorias y transmitidas por vectores.

