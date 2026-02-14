Así retrató Pedrito Altamiranda los carnavales de Panamá en su música

El cantautor y compositor panameño Pedrito Altamiranda dejó en la posteridad distintas canciones para las épocas del año... y el carnaval no ha sido la excepción.

Una de las más recordadas es la de ‘Carnaval en la Central’, compuesta en la década de 1980 como un retrato de una de las festividades más tradicionales del país. Notándose una especie de jolgorio en sus letras, Altamiranda reflexiona, entre otras cosas, de la mescolanza de las clases sociales a raíz de los festejos en la Avenida Central así como la picardía y el doble sentido típicos de sus composiciones.