Así retrató Pedrito Altamiranda los carnavales de Panamá en su música

El cantautor y compositor panameño Pedrito Altamiranda dejó para la posteridad distintas canciones dedicadas a diversas épocas del año... y el Carnaval no fue la excepción.
Por
José Vilar
  • 14/02/2026 14:03
El cantautor panameño Pedrito Altamiranda convirtió el Carnaval en una crónica musical cargada de humor y sátira

Una de las más recordadas es la de ‘Carnaval en la Central’, compuesta en la década de 1980 como un retrato de una de las festividades más tradicionales del país. Notándose una especie de jolgorio en sus letras, Altamiranda reflexiona, entre otras cosas, de la mescolanza de las clases sociales a raíz de los festejos en la Avenida Central así como la picardía y el doble sentido típicos de sus composiciones.

En cambio, ‘Carnaval en Las Tablas’ sirve como una semblanza musical de cómo se viven los carnavales en esta parte del país. La capital de la provincia de Los Santos se convierte en época de carnaval en un sitio predilecto para el arraigo folclórico y la identidad regional. Altamiranda también describe en esta canción cómo se viven las coronaciones de las reinas así como la rivalidad entre las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo.

Otro tema que se escucha por estos días en los carnavales es la famosa ‘Salsa de Pedro’. Este tema – compuesto con ritmos de salsa y arreglos tropicales – mantiene el sello característico de sus canciones: como la crónica urbana y costumbrista y los coros pegajosos y el ritmo bailable.

