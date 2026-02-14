De la selva panameña a la India: cooperación por la vida silvestre

En medio de la creciente presión sobre los ecosistemas tropicales, Panamá decidió convertir su experiencia ambiental en conocimiento global. El país llevó hasta la ciudad de Bangalore, en el estado de Karnataka, su modelo de rescate, atención veterinaria y monitoreo de fauna silvestre, un sistema que ha permitido generar información científica clave para la protección de grandes felinos, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) a través de un comunicado.

La médico veterinaria Lissette Trejos, coordinadora de la Clínica Veterinaria de Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente de Panamá, junto a la bióloga Laura Molina de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, participan en el curso internacional de fortalecimiento de capacidades para la conservación de vida silvestre, organizado con apoyo del International Big Cat Alliance.

El encuentro reúne a 33 profesionales de 22 países y está dirigido a tomadores de decisiones vinculados a la gestión de fauna, convirtiéndose en una plataforma donde las experiencias locales se transforman en políticas de alcance global.

Durante su exposición, Trejos explicó que Panamá presentó resultados del monitoreo del jaguar desarrollados en el proyecto GEF-7, además de avances en vigilancia sanitaria de felinos silvestres.

Los datos clínicos acumulados por la Clínica Veterinaria de Vida Silvestre evidencian la dimensión del trabajo: han sido atendidos 22 felinos, entre ellos 10 ocelotes, 2 jaguares, 2 pumas, 6 jaguarundis y 2 tigrillos.

Estos registros no solo documentan rescates; constituyen una base científica para definir políticas de conservación, manejo sanitario y protocolos de liberación.

Trejos subrayó que estas cifras potencian el valor de participar en encuentros internacionales, ya que permiten “mejorar el abordaje integral de la conservación de grandes felinos, intercambiar experiencias sobre manejo clínico, monitoreo y respuesta ante amenazas”.

Como parte de la agenda, la delegación visitó la reserva de tigres del Parque Nacional Nagarahole y la Bandipur Tiger Reserve, donde observaron modelos asiáticos de gestión de mamíferos amenazados.

El intercambio técnico, explicaron las especialistas, no solo fortalece capacidades locales: también posiciona a Panamá como referente en medicina veterinaria de fauna tropical.

Panamá mantiene líneas de trabajo enfocadas en reducir amenazas como la pérdida de hábitat, el cambio climático y el tráfico ilegal de especies. A la vez, impulsa estrategias para disminuir los conflictos entre humanos y vida silvestre, promoviendo la coexistencia para evitar depredaciones y proteger poblaciones de grandes felinos.

La experiencia compartida demuestra que la conservación moderna ya no depende únicamente de áreas protegidas: requiere ciencia clínica, monitoreo sanitario, cooperación internacional y educación comunitaria. En ese escenario, el país centroamericano no solo protege su biodiversidad: ahora también exporta conocimiento para conservar la del planeta.