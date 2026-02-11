MiAmbiente admite estudio ambiental de Interconexión Eléctrica Panamá–Colombia

El secretario de Energía reconoció que el eje social y ambiental es la tarea más compleja del proyecto. Fue enfático al señalar que la aprobación de las comunidades es obligatoria para que MiAmbiente dé el visto bueno definitivo en el EIA. Recordó que el proyecto atraviesa las comarcas Guna Yala, Wargandí y la zona de Alto Bayano.'Hemos participado en los tres congresos [comarcales] para sacar adelante el proyecto. Hemos logrado pasar de una posición de negativa total a una mesa de diálogo donde las comunidades ya ven el proyecto con otros ojos', explicó Rodríguez J.Añadió que 'si las comunidades no quieren, el proyecto se complica mucho. Pero no diré que no quieren; estamos sentados con ellos, algo que antes no ocurría. Estamos resolviendo sus peticiones bajo una visión integral: no es solo cables, es vialidad y electrificación rural'.El funcionario subrayó que existe una 'deuda histórica' con estas poblaciones. Por ello, dijo, la interconexión no se limita al paso de cables, sino que incluye un corredor ambiental sostenible que contempla mejora de la vialidad en las zonas de tránsito y proyectos de electrificación rural para las comunidades locales. Para garantizar el éxito de la obra, el secretario informó que en octubre del 2025 se instaló una mesa interinstitucional que coordina los aspectos técnicos, financieros, regulatorios y sociales.