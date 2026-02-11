MiAmbiente admite estudio ambiental de Interconexión Eléctrica Panamá–Colombia

El secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez J., anunció este miércoles avances relacionados al proyecto de interconexión eléctrica Panamá-Colombia durante su participación en el XIV Foro de Energía y Combustible 2026 de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

Según el titular, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no solo ha sido entregado, sino que ya fue formalmente admitido por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) para su evaluación. Sin embargo, dijo que el éxito final de esta etapa depende de un factor crítico: la consulta libre, previa e informada con las comunidades indígenas por donde transita la línea.

Rodríguez J. enfatizó que el proyecto ha dejado de ser una “aspiración pasiva” para convertirse en una obra en fase totalmente activa. “Sí, efectivamente, ya el EIA está en evaluación en MiAmbiente como corresponde, quien tendrá un tiempo -o todo lo que requiera- para hacer la misma, y eventualmente dará su dictamen al final”, comentó.

Se estima que el proceso de evaluación del EIA tome aproximadamente seis meses. La infraestructura contará con una extensión de 500 kilómetros de longitud. Tendrá corriente directa (en lugar de la convencional corriente alterna) y una capacidad de transferencia de 400 MW . Además de un nivel de voltaje de 300 kV.

Rafael Jaén Williamson, presidente de la Comisión de Energía y Combustible de la Apede, resaltó que el proyecto es una de las piezas más estratégicas para el futuro del país. Según el ejecutivo, esta obra no solo fortalecerá la seguridad energética, sino que permitirá a Panamá participar activamente en el mercado regional como exportador e importador.

“La interconexión con Colombia pone a Panamá en otro nivel de competencia. Es un proyecto que nos permitirá, en el mejor de los casos, exportar energía, pero quién sabe si mañana necesitemos importarla. Esa diversidad y capacidad de intercambio es la que sostiene la seguridad energética”, afirmó el directivo.

Para el representante de Apede, el debate sobre la viabilidad de estos proyectos debe quedar atrás para dar paso a la ejecución: “Siento que ese debate está ultrapasado; tenemos que ejecutar y construir”.