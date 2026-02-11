  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

MiAmbiente admite estudio ambiental de Interconexión Eléctrica Panamá–Colombia

La obra contará con una extensión de 500 kilómetros de longitud.
La obra contará con una extensión de 500 kilómetros de longitud. Deposit Photos
El secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez J.
El secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez J. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Rafael Jaén Williamson, presidente de la Comisión de Energía y Combustible de Apede.
Rafael Jaén Williamson, presidente de la Comisión de Energía y Combustible de Apede. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 12/02/2026 00:00
La Secretaría de Energía explicó que la interconexión no se limita al paso de cables, sino que incluye un corredor ambiental sostenible que contempla mejora de la vialidad en las zonas de tránsito y proyectos de electrificación rural para las comunidades locales

El secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez J., anunció este miércoles avances relacionados al proyecto de interconexión eléctrica Panamá-Colombia durante su participación en el XIV Foro de Energía y Combustible 2026 de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

Según el titular, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no solo ha sido entregado, sino que ya fue formalmente admitido por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) para su evaluación. Sin embargo, dijo que el éxito final de esta etapa depende de un factor crítico: la consulta libre, previa e informada con las comunidades indígenas por donde transita la línea.

Rodríguez J. enfatizó que el proyecto ha dejado de ser una “aspiración pasiva” para convertirse en una obra en fase totalmente activa. “Sí, efectivamente, ya el EIA está en evaluación en MiAmbiente como corresponde, quien tendrá un tiempo -o todo lo que requiera- para hacer la misma, y eventualmente dará su dictamen al final”, comentó.

Se estima que el proceso de evaluación del EIA tome aproximadamente seis meses. La infraestructura contará con una extensión de 500 kilómetros de longitud. Tendrá corriente directa (en lugar de la convencional corriente alterna) y una capacidad de transferencia de 400 MW . Además de un nivel de voltaje de 300 kV.

Rafael Jaén Williamson, presidente de la Comisión de Energía y Combustible de la Apede, resaltó que el proyecto es una de las piezas más estratégicas para el futuro del país. Según el ejecutivo, esta obra no solo fortalecerá la seguridad energética, sino que permitirá a Panamá participar activamente en el mercado regional como exportador e importador.

“La interconexión con Colombia pone a Panamá en otro nivel de competencia. Es un proyecto que nos permitirá, en el mejor de los casos, exportar energía, pero quién sabe si mañana necesitemos importarla. Esa diversidad y capacidad de intercambio es la que sostiene la seguridad energética”, afirmó el directivo.

Para el representante de Apede, el debate sobre la viabilidad de estos proyectos debe quedar atrás para dar paso a la ejecución: “Siento que ese debate está ultrapasado; tenemos que ejecutar y construir”.

Acercamiento

El secretario de Energía reconoció que el eje social y ambiental es la tarea más compleja del proyecto. Fue enfático al señalar que la aprobación de las comunidades es obligatoria para que MiAmbiente dé el visto bueno definitivo en el EIA. Recordó que el proyecto atraviesa las comarcas Guna Yala, Wargandí y la zona de Alto Bayano.

“Hemos participado en los tres congresos [comarcales] para sacar adelante el proyecto. Hemos logrado pasar de una posición de negativa total a una mesa de diálogo donde las comunidades ya ven el proyecto con otros ojos”, explicó Rodríguez J.

Añadió que “si las comunidades no quieren, el proyecto se complica mucho. Pero no diré que no quieren; estamos sentados con ellos, algo que antes no ocurría. Estamos resolviendo sus peticiones bajo una visión integral: no es solo cables, es vialidad y electrificación rural”.

El funcionario subrayó que existe una “deuda histórica” con estas poblaciones. Por ello, dijo, la interconexión no se limita al paso de cables, sino que incluye un corredor ambiental sostenible que contempla mejora de la vialidad en las zonas de tránsito y proyectos de electrificación rural para las comunidades locales. Para garantizar el éxito de la obra, el secretario informó que en octubre del 2025 se instaló una mesa interinstitucional que coordina los aspectos técnicos, financieros, regulatorios y sociales.

Financiamiento

Más allá de lo ambiental, el secretario destacó que se trabaja en dos frentes técnicos de alta complejidad. La primera relacionada a que la empresa encargada está en una fase avanzada de identificación de los recursos necesarios para la ejecución de la obra. La segunda es que existe un trabajo conjunto entre la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) de Panamá y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) de Colombia para armonizar las reglas del juego entre ambos países.

Para Rodríguez J., el objetivo final trasciende la infraestructura física. “Las líneas solamente interconectan, pero no integran. Estamos trabajando para lograr un mayor nivel de integración real entre América Central y la Comunidad de Naciones”, concluyó, resaltando que la Secretaría también aborda la electrificación total del país como una meta paralela y complementaria.

Rodrigo Rodríguez J.
Secretario de Energía
Sí, efectivamente, ya el EIA está en evaluación en MiAmbiente como corresponde, quien tendrá un tiempo o todo lo que necesita o requiera para hacer la misma, y eventualmente dará su dictamen al final”,
Rafael Jaén Williamson
Presidente de la Comisión de Energía y Combustible de Apede
Es un proyecto que nos permitirá, en el mejor de los casos, exportar energía, pero quién sabe si mañana necesitemos importarla”
VIDEOS

Video: BID insta en Panamá a una mayor integración centroamericana para el desarrollo económico

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco ( BIENVENIDO VELASCO / EFE )

La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) arrancó...

Lo Nuevo