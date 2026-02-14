Remate fiscal: Estado subasta casas por deudas tributarias

El proceso de cobro coactivo por deudas tributarias continúa activándose en el país. El Juzgado Segundo Ejecutor de la Dirección General de Ingresos anunció el remate judicial de dos viviendas unifamiliares ubicadas en el residencial Villas Alpinas, sector de Villa Zaita, corregimiento de Las Cumbres, provincia de Panamá.

La medida forma parte del procedimiento legal aplicado cuando las obligaciones fiscales quedan ejecutoriadas y no son canceladas por los contribuyentes, permitiendo al Estado recuperar recursos mediante la venta pública de bienes.

El acto se realizará el 24 de febrero en las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas, en vía España, edificio Ogawa, primer piso (Gran Salón).Durante el horario de 8:30 a. m. a 3:30 p. m. se recibirán las propuestas de compra, mientras que entre 3:30 p. m. y 4:00 p. m. se efectuarán las pujas y repujas entre los participantes.

Las propiedades corresponden a las unidades 7-A y 8-A, cada una con una superficie de 527.625 m². La base fijada para el remate asciende a $348,547.46 por ambas fincas.

La administración tributaria indicó que continuará anunciando otros procesos similares a través de sus canales oficiales, con el objetivo de vender los bienes, cancelar las obligaciones pendientes y reducir la morosidad fiscal.