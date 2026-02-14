AMP advierte riesgo por lanchas con más pasajeros de lo permitido

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que, durante el inicio del Operativo de Seguridad Marítima por los Carnavales 2026, detectó en algunos puertos del país la intención de ciertos operadores de lanchas de transportar más pasajeros de los autorizados en sus certificados y permisos de operación.

La institución, a través de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, recordó que el límite de pasajeros constituye una condición técnica obligatoria establecida en el Certificado de Seguridad de la nave y en la documentación emitida por la Dirección General de Marina Mercante. Su incumplimiento representa una infracción a la normativa marítima vigente y un riesgo directo para la seguridad de la vida humana en el mar.

La AMP advirtió además que solo podrán transportar pasajeros aquellas embarcaciones que cuenten con licencia de operación vigente otorgada por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares para el servicio de transporte de personas. Las naves que no posean este permiso no podrán zarpar ni embarcar pasajeros bajo ninguna circunstancia.

Durante el operativo, inspectores de la entidad verifican la documentación obligatoria, que incluye la certificación técnica de la nave, la licencia de operación correspondiente y los permisos exigidos por la autoridad competente. También revisan la capacidad autorizada y las condiciones generales de seguridad.

La AMP indicó que, en ejercicio de sus facultades legales de fiscalización y control, y en coordinación con los estamentos de seguridad, aplicará medidas administrativas y sanciones conforme a la ley a quienes incumplan las disposiciones vigentes.

La institución reiteró que la seguridad de la vida humana en el mar es prioritaria y no admite excepciones, especialmente durante temporadas de alta movilidad como los Carnavales, cuando aumenta el tránsito de embarcaciones hacia destinos turísticos.