Carnaval sin contrabando: retienen más de $1.25 millones en mercancía ilegal y dinero no declarado

Personal de Aduanas realiza labores de fiscalización como parte del operativo ‘Carnaval sin contrabando’
Personal de Aduanas realiza labores de fiscalización como parte del operativo ‘Carnaval sin contrabando’ |Cedida
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 14/02/2026 13:02
Cigarrillos, ropa y productos falsificados lideran las incautaciones en operativos a nivel nacional, mientras las autoridades refuerzan controles en aeropuertos, carreteras y comercios durante las fiestas

La Autoridad Nacional de Aduanas reportó la retención preliminar de mercancía ilegal y dinero no declarado por un valor de $1,255,248.00 como resultado del operativo “Carnaval sin contrabando, desplegado desde el 15 de enero en distintos puntos del país.

El monto corresponde a inspecciones efectuadas por la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera junto con administraciones regionales y estamentos de seguridad, en aeropuertos, terminales de transporte, puestos de control interprovinciales y comercios. El objetivo es reducir el ingreso y circulación de productos ilegales durante la temporada festiva, período en el que aumenta la actividad comercial y logística.

Dentro del total retenido, los cigarrillos concentran la mayor parte del valor con $689,759.00, seguidos por mercancía variada —calzados, ropa y alimentos secos— por $396,900.00. A ello se suman productos que vulneran normas de propiedad intelectual por $106,237.00 y productos agrícolas por $2,233.00.

Las verificaciones también detectaron dinero no declarado: $36,621.00 en la terminal aérea de Panamá Pacífico y $23,498.00 en el área de carriles del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La entidad indicó que los controles se mantendrán de forma permanente durante los días de celebración nacional, y reiteró que aplicará retenciones y sanciones ante cualquier intento de evasión fiscal o comercialización de mercancía ilegal.

El operativo forma parte de la estrategia institucional para proteger la actividad comercial formal y salvaguardar la recaudación del Estado, y se mantendrá hasta el 22 de febrero..

