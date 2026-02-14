Carnaval sin contrabando: retienen más de $1.25 millones en mercancía ilegal y dinero no declarado

La Autoridad Nacional de Aduanas reportó la retención preliminar de mercancía ilegal y dinero no declarado por un valor de<b> $1,255,248.00 como resultado del operativo<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/panama-carnaval-2026-podria-inyectar-mas-de-300-millones-en-la-economia-DD19925767"> 'Carnaval sin contrabando</a>'</b>, desplegado desde el 15 de enero en distintos puntos del país.El monto corresponde a inspecciones efectuadas por la <b>Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera </b>junto con administraciones regionales y estamentos de seguridad, en aeropuertos, terminales de transporte, puestos de control interprovinciales y comercios. El objetivo es<b> reducir el ingreso y circulación de productos ilegales durante la temporada festiva</b>, período en el que aumenta la actividad comercial y logística.Dentro del total retenido, l<b>os cigarrillos concentran la mayor parte del valor con $689,759.00, seguidos por mercancía variada —calzados, ropa y alimentos secos— por $396,900.00. A ello se suman productos que vulneran normas de propiedad intelectual por $106,237.00 y productos agrícolas por $2,233.00</b>.Las verificaciones también detectaron<b> dinero no declarado: $36,621.00 en la terminal aérea de Panamá Pacífico y $23,498.00</b> en el área de carriles del <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/tocumen-movera-mas-de-154-mil-pasajeros-en-carnaval-2026-LI19889174">Aeropuerto Internacional de Tocumen.</a>La entidad indicó que los controles se mantendrán de forma permanente <b>durante los días de celebración nacional</b>, y reiteró que aplicará retenciones y sanciones ante cualquier intento de evasión fiscal o comercialización de mercancía ilegal. El<b> operativo forma parte de la estrategia institucional para proteger la actividad comercial formal y salvaguardar la recaudación del Estado,</b> y se mantendrá hasta el 22 de febrero..