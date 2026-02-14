Carnaval sin contrabando: retienen más de $1.25 millones en mercancía ilegal y dinero no declarado

La Autoridad Nacional de Aduanas reportó la retención preliminar de mercancía ilegal y dinero no declarado por un valor de $1,255,248.00 como resultado del operativo “Carnaval sin contrabando”, desplegado desde el 15 de enero en distintos puntos del país.

El monto corresponde a inspecciones efectuadas por la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera junto con administraciones regionales y estamentos de seguridad, en aeropuertos, terminales de transporte, puestos de control interprovinciales y comercios. El objetivo es reducir el ingreso y circulación de productos ilegales durante la temporada festiva, período en el que aumenta la actividad comercial y logística.

Dentro del total retenido, los cigarrillos concentran la mayor parte del valor con $689,759.00, seguidos por mercancía variada —calzados, ropa y alimentos secos— por $396,900.00. A ello se suman productos que vulneran normas de propiedad intelectual por $106,237.00 y productos agrícolas por $2,233.00.

Las verificaciones también detectaron dinero no declarado: $36,621.00 en la terminal aérea de Panamá Pacífico y $23,498.00 en el área de carriles del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La entidad indicó que los controles se mantendrán de forma permanente durante los días de celebración nacional, y reiteró que aplicará retenciones y sanciones ante cualquier intento de evasión fiscal o comercialización de mercancía ilegal.

El operativo forma parte de la estrategia institucional para proteger la actividad comercial formal y salvaguardar la recaudación del Estado, y se mantendrá hasta el 22 de febrero..