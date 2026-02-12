Tocumen moverá más de 154 mil pasajeros en Carnaval 2026

El Aeropuerto Internacional de Tocumen se alista para uno de los periodos de mayor tráfico aéreo del año con motivo del Carnaval 2026. Entre el viernes 13 y el domingo 22 de febrero se proyecta la movilización extraordinaria de más de 154,000 pasajeros locales entre llegadas y salidas internacionales.

Como principal hub aéreo de Panamá y puerta de entrada a Latinoamérica, Tocumen concentrará un alto volumen de operaciones en un periodo clave para la actividad turística y económica del país.

Entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero se estima que 84,061 personas ingresarán al país a través de la terminal aérea para disfrutar de las festividades.

No obstante, el día de mayor volumen de llegadas será el miércoles 18 de febrero, cuando se proyecta el arribo de 10,920 viajeros retornando a ciudad de Panamá, marcando el pico del flujo posterior a los días centrales del Carnaval.

En cuanto a las salidas internacionales, se prevé la movilización de 69,959 pasajeros locales durante el mismo periodo.

El viernes 13 de febrero marcará el punto más alto de partidas, con 9,810 viajeros saliendo del país a través de Tocumen. El sábado 14 también registrará alta demanda, con más de 9,100 pasajeros despegando hacia distintos destinos.

Entre los mercados internacionales más demandados por los panameños durante estas fechas figuran Miami, Bogotá, Orlando, Medellín y San José, lo que reafirma la conectividad estratégica de Tocumen como puente aéreo entre Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, el Caribe y Europa.

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, explicó que este incremento responde al peso del Carnaval en la dinámica turística nacional.

“Las fiestas del Carnaval representan uno de los periodos de mayor movimiento turístico en Panamá. En Tocumen hemos reforzado nuestra planificación operativa para atender este incremento de pasajeros, garantizando un tránsito rápido, seguro, ordenado y eficiente, de modo que los viajeros inicien o culminen sus celebraciones con una experiencia positiva desde el principal aeropuerto del país”, afirmó Ruiz Blanco.

Para enfrentar el aumento del flujo, la terminal activó un plan integral en coordinación con aerolíneas y entidades del sistema aeroportuario. El operativo incluye la optimización de procesos, el refuerzo de personal en áreas estratégicas como migración, aduanas y seguridad, y una comunicación permanente entre los actores involucrados para asegurar la eficiencia del servicio.

Los carnavales panameños se celebrarán oficialmente del 14 al 17 de febrero de 2026 y constituyen una de las festividades más emblemáticas del calendario nacional, con impacto directo en el turismo, comercio y servicios.

El aeropuerto recordó a los usuarios validar con antelación su documentación de viaje y abstenerse de transportar objetos prohibidos en equipaje de mano o facturado, como parte de las medidas para agilizar el tránsito durante este periodo de alta demanda.

Con estas proyecciones, Tocumen reafirma su papel como eje de conectividad regional y termómetro del movimiento turístico en Panamá durante una de las temporadas más activas del año.