Diputada Brenes envía carta al Mides cuestionando destituciones en el Senniaf

La diputada <a href="/tag/-/meta/alexandra-brennes">Alexandra Brenes</a>, presidenta de la <b>Comisión de Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia,</b> envió una nota formal a la ministra de Desarrollo Social, <b><a href="/tag/-/meta/beatriz-carles-de-arango">Beatriz Carles de Arango</a></b>, en la que expresa su 'profunda preocupación' por recientes traslados y destituciones ejecutados por la Dirección de la<b><a href="/tag/-/meta/senniaf"> Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf)</a></b>.En la carta, fechada el 11 de febrero de 2026, la diputada advierte que estas decisiones se han producido luego de que se interpusiera una denuncia ante la<b><a href="/tag/-/meta/pgn-procuraduria-general-de-la-nacion"> Procuraduría General de la Nación</a></b> por <b>presuntas irregularidades y posibles delitos de omisión de deberes de los servidores públicos</b>.Según Brenes,<b> los movimientos administrativos estarían afectando a funcionarios que han sido mencionados ante el Ministerio Público como testigos dentro de esas investigaciones</b>, lo que genera inquietud sobre el impacto institucional de estas medidas.La diputada subraya que<b> los centros bajo la responsabilidad del Senniaf cumplen una función 'sumamente delicada y esencial' en la protección y garantía de los derechos de la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad.</b> En ese sentido, señala que decisiones de traslado o destitución que se perciban como repentinas o<b> carentes de justificación pueden provocar inestabilidad en el personal y afectar la continuidad de los procesos de atención</b>.Asimismo, advierte que este tipo de acciones podría generar temor entre los funcionarios a la hora de presentar denuncias, pese a que todo ciudadano tiene la obligación legal de hacerlo cuando tenga conocimiento de posibles irregularidades.Brenes también manifestó su preocupación por el hecho de que las medidas estén impactando a funcionarios con experiencia y compromiso comprobado, lo que, según indica, podría debilitar la estructura operativa y técnica de los albergues y centros de atención.En la misiva, la diputada<b> solicita formalmente que el Mides preste atención inmediata a la situación y realice una revisión objetiva</b> de los procesos de traslado y destitución que se están ejecutando. Además, pide que, de ser necesario, se adopten las medidas correspondientes para garantizar el debido proceso, la transparencia administrativa y la estabilidad institucional en los centros.Hasta el momento, el Ministerio de Desarrollo Social no ha emitido una reacción pública sobre el contenido de la carta.