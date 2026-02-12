Pleno de la Asamblea aprueba citación de la ministra del MIDES por ‘caso albergues’

<b>Sobre la denuncia </b>La diputada <b>Brenes acudió el pasado </b>viernes 6 de febrero a la <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/pgn-procuraduria-general-de-la-nacion">Procuraduría General de la Nación</a></b> para interponer una denuncia por presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos, en contra de la directora de la <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/senniaf-secretaria-nacional-de-ninez-adolescencia-y-familia">Senniaf</a></b> y otros servidores de la institución.La diputada explicó que la denuncia se sustenta en correos, <b>informes y reportes enviados previamente a las autoridades de esta institución</b>, en los que se advertía sobre presuntos casos de abuso sexual, maltrato, negligencia y otras violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado.<b>Citación a la ministra </b>Entre las interrogantes que deberá responder la ministra figuran: cuántos albergues de niños, niñas y adolescentes existen actualmente en el país y cuántos menores residen en cada uno; cuántas <b>irregularidades</b> han sido detectadas desde julio de 2024 a la fecha y qué medidas se han adoptado; <b>cuántas denuncias por castigos indebidos, encierros o tratos crueles se han recibido</b>; si existen protocolos institucionales que prohíban castigos físicos o psicológicos; y cuántos funcionarios han sido separados del cargo o investigados por presuntas faltas dentro de estos centros.