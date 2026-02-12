Pleno de la Asamblea aprueba citación de la ministra del MIDES por ‘caso albergues’

Con 34 votos a favor, uno en contra y una abstención, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó citar a la ministra del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles, para responder un cuestionario de 42 preguntas relacionadas con el ‘caso albergues’.

La citación fue presentada por la diputada de la coalición Vamos y presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia de la Asamblea Nacional, Alexandra Brenes, quién recientemente presentó una denuncia por las irregularidades detectadas en el Centro de Atención Integral de Tocumée, el cual está bajo el amparo de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

El pleno rechazó en dos ocasiones la propuesta y fue nuevamente sometida a votación este jueves 12 de febrero a votación. Las denuncias de la diputada Brenes son investigadas por el Ministerio Público y la ministra Carles sostuvo una reunión con la directiva de la Senniaf.