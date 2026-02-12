  1. Inicio
Pleno de la Asamblea aprueba citación de la ministra del MIDES por ‘caso albergues’

ministra del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles. (Imagen mejorada con IA) Archivo | La Estrella de Panamá.
  • 12/02/2026 13:10
La diputada Alexandra Brenes impulsó la citación tras denunciar presuntas irregularidades en el Centro de Atención Integral de Tocumen, bajo responsabilidad de la Senniaf

Con 34 votos a favor, uno en contra y una abstención, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó citar a la ministra del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles, para responder un cuestionario de 42 preguntas relacionadas con el ‘caso albergues’.

La citación fue presentada por la diputada de la coalición Vamos y presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia de la Asamblea Nacional, Alexandra Brenes, quién recientemente presentó una denuncia por las irregularidades detectadas en el Centro de Atención Integral de Tocumée, el cual está bajo el amparo de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

El pleno rechazó en dos ocasiones la propuesta y fue nuevamente sometida a votación este jueves 12 de febrero a votación. Las denuncias de la diputada Brenes son investigadas por el Ministerio Público y la ministra Carles sostuvo una reunión con la directiva de la Senniaf.

Sobre la denuncia

La diputada Brenes acudió el pasado viernes 6 de febrero a la Procuraduría General de la Nación para interponer una denuncia por presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos, en contra de la directora de la Senniaf y otros servidores de la institución.

La diputada explicó que la denuncia se sustenta en correos, informes y reportes enviados previamente a las autoridades de esta institución, en los que se advertía sobre presuntos casos de abuso sexual, maltrato, negligencia y otras violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado.

Citación a la ministra

Entre las interrogantes que deberá responder la ministra figuran: cuántos albergues de niños, niñas y adolescentes existen actualmente en el país y cuántos menores residen en cada uno; cuántas irregularidades han sido detectadas desde julio de 2024 a la fecha y qué medidas se han adoptado; cuántas denuncias por castigos indebidos, encierros o tratos crueles se han recibido; si existen protocolos institucionales que prohíban castigos físicos o psicológicos; y cuántos funcionarios han sido separados del cargo o investigados por presuntas faltas dentro de estos centros.

