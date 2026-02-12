Trump desautoriza a magnate energético en negociaciones petroleras con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, <a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a>, desautorizó este jueves a <b>Harry Sargeant III</b>, un magnate energético estadounidense que según informaciones de prensa estaría ejerciendo de mediador en Venezuela para reactivar el sector petrolero del país.<i>'Hay un artículo sobre un hombre llamado Harry Sargeant III en The Wall Street Journal. Él no tiene autoridad, de ninguna manera, forma o modo, para actuar en nombre de Estados Unidos de América, ni tampoco la tiene nadie más que no esté autorizado por el Departamento de Estado. Sin esta aprobación, nadie está autorizado a representar a nuestro país'</i>, dijo el mandatario en la plataforma<b> Truth Social</b>.En el mismo mensaje, Trump apuntó que las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero son <i><b>'extraordinarias' </b></i>y que se lleva <i><b>'muy bien'</b></i> con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez.<i>'El petróleo está empezando a fluir, y grandes cantidades de dinero, nunca vistas en muchos años, pronto beneficiarán enormemente al pueblo venezolano'</i>.El republicano publicó este mensaje después de que<b> The Wall Street Journal </b>y otros medios estadounidenses informaran que <b>Harry Sargeant III</b>, un poderoso empresario energético y donante republicano, estaría apostando fuerte por revivir el sector petrolero venezolano tras la caída de <b>Maduro</b>.Sargeant mantiene desde hace décadas negocios vinculados al petróleo venezolano, especialmente en la compra y exportación de asfalto y en proyectos para desarrollar campos petroleros junto a <b><a href="/tag/-/meta/pdvsa">PDVSA</a></b>.El empresario habría asesorado a la administración<b> Trump </b>sobre cómo reabrir la puerta a compañías estadounidenses en el sector petrolero venezolano tras la caída de Maduro.Según el periódico, el empresario, de 68 años y expiloto de élite, ha jugado en ocasiones al golf con Trump y también mantenía relación con Maduro, quien lo llamaba cariñosamente <i><b>'abuelo'</b></i>, lo que le permitió convertirse en un punto de contacto entre Mar-a-Lago y Miraflores.Como parte de la estrategia de apertura del sector petrolero venezolano, el secretario de Energía de Estados Unidos, <b>Chris Wright</b>, se encuentra en Venezuela, donde el miércoles se reunió con la presidenta Rodríguez.