Kim Jong-un señala a su hija menor como la futura líder de Corea del Norte

Corea del Norte dio una señal poco habitual sobre su futuro político. Durante un discurso transmitido por la televisión estatal, el líder Kim Jong-un afirmó públicamente que su hija menor, Kim Ju Ae, está destinada a asumir en el futuro la conducción del país.

En la intervención, el mandatario habló en tono solemne y aseguró confiar plenamente en la capacidad de la joven para liderar la nación. Aunque Kim Ju Ae no ocupa actualmente ningún cargo oficial, en los últimos años ha aparecido de forma constante junto a su padre en actos militares, desfiles y ceremonias conmemorativas, lo que ya había despertado especulaciones sobre su papel dentro del régimen según informó el medio El Diario.

Una sucesión de generación en generación

Hasta ahora, la presencia de la menor había sido considerada simbólica, pero la declaración del líder supone la primera confirmación directa de una posible heredera.

Corea del Norte mantiene un sistema político concentrado en la figura del líder, quien ejerce simultáneamente la jefatura del Estado y el máximo control del partido gobernante. La designación pública de una sucesora sugiere un intento de asegurar la continuidad del poder dentro del mismo núcleo familiar