Reunión oficialista: Mulino define plan de inversión 2026 con RM

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este jueves 12 de febrero un encuentro con la bancada de diputados del partido Realizando Metas (RM) para evaluar las iniciativas que el Ejecutivo prevé ejecutar durante este año, orientadas a atender necesidades prioritarias en distintas provincias del país.

Durante la reunión, el mandatario explicó las acciones emprendidas por su administración para reorganizar las finanzas públicas y retomar proyectos de infraestructura que, según indicó, fueron abandonados en gobiernos anteriores y generaron pérdidas al Estado.

Mulino resaltó además que el presupuesto de inversión para este año supera los $11 mil millones, cifra que, afirmó, permitirá desarrollar obras como carreteras, hospitales y otros programas sociales, además de generar miles de empleos.

Por su parte, los diputados de RM reiteraron su respaldo a la gestión presidencial dentro de la Asamblea Nacional de Panamá, con el objetivo de facilitar la ejecución del plan gubernamental que busca impulsar el crecimiento económico del país.