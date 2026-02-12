Reunión oficialista: Mulino define plan de inversión 2026 con RM

El presidente de la República, <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a>, sostuvo este jueves 12 de febrero un encuentro con la bancada de diputados del partido <a href="/tag/-/meta/rm-partido-realizando-metas">Realizando Metas (RM)</a> para evaluar las iniciativas que el Ejecutivo prevé ejecutar durante este año, orientadas a atender necesidades prioritarias en distintas provincias del país.Durante la reunión, el mandatario explicó <b>las acciones emprendidas por su administración para reorganizar las finanzas públicas y retomar proyectos de infraestructura</b> que, según indicó, <b>fueron abandonados en gobiernos anteriores y generaron pérdidas al Estado.</b>Mulino resaltó además que el presupuesto de inversión para este año supera los<b> $11 mil millones</b>, cifra que, afirmó,<b> permitirá desarrollar obras como carreteras, hospitales y otros programas sociales</b>, además de generar miles de empleos.Por su parte, <b>los diputados de RM reiteraron su respaldo a la gestión presidencial dentro de la Asamblea Nacional de Panamá</b>, con el objetivo de facilitar la ejecución del plan gubernamental que busca impulsar el crecimiento económico del país.