Qué hacer en Panamá del 13 al 21 de febrero: guía cultural con conciertos, exposiciones y festivales

Panamá vivirá una intensa semana cultural del <b>13 al 21 de febrero </b>con una agenda que combina arte, teatro, ferias, conciertos y actividades familiares en distintos puntos del país. Desde exposiciones y talleres hasta festivales multitudinarios y celebraciones tradicionales, la oferta busca atraer tanto a residentes como a visitantes durante la temporada de Carnaval. <b>Arte y exposiciones que no te puedes perder</b>La exposición <b>'Expo Panamá: Tierra que conecta'</b> abrirá sus puertas en la Galería Manuel E. Amador de la <b>Universidad de Panamá </b>y se mantendrá hasta el 21 de febrero, ofreciendo un recorrido artístico que destaca la identidad nacional. También estarán disponibles muestras como <b>'Mi Querido Viejo'</b> en la Galería Juan Manuel Cedeño, la exhibición fotográfica <b>'Reinas del Carnaval y tradiciones de Chitré'</b> en el <b>Museo Fabio Rodríguez Herrera</b> y la colectiva <b>'Panamá: identidad y diversidad en el arte'</b> en Espiral Art Gallery. A estas se suma la exposición <b>'Tesoros de la Nación' </b>en la <b>Galería Ciudad de las Artes</b> y la muestra de <b>Laura Díaz</b>, ampliando la oferta para los amantes del arte. Otra alternativa es la <b>exhibición sobre Ana Frank</b>, abierta de martes a viernes y domingos en el <b>Museo de la Libertad</b>, con un costo accesible para el público. <b>Teatro y espectáculos para toda la familia</b>La cartelera teatral llega con propuestas para grandes y chicos. Obras como <b>'Niñero con Derechos'</b>, <b>'Willy Wonka' </b>y <b>'Blanca Nieves'</b> se presentarán durante varias semanas en diferentes teatros de la ciudad, mientras que <b>'Los tres Cerditos y el Lobo'</b> estará en escena hasta el 22 de febrero. Más adelante, el <b>Teatro Metropolitan sumará la obra 'Busco Novio, Marido ya Tengo'</b>, ampliando la oferta escénica para quienes buscan entretenimiento nocturno. <b>Festivales y grandes eventos</b>Uno de los principales atractivos será el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/carnavales-2026-estos-son-los-artistas-que-se-presentaran-cada-dia-en-la-cinta-costera-JJ19891967" target="_blank">Festival Carnavalístico en la Cinta Costera, programado del 14 al 17 de febrero</a></b>, que reunirá música en vivo y actividades para el público. Ese mismo fin de semana se celebrará el <b>Boquete Wine Fest Vol.7 en Bambuda Castle</b>, mientras que el Centro de Convenciones Atlapa albergará la<b> Gran Feria Afroantillana 2026, con artesanías, gastronomía y presentaciones artísticas. </b>Además, destinos turísticos como Santa Catalina serán sede del evento<b> Beyond Carnival 2026</b>, pensado para quienes desean combinar playa, baile y celebración. <b>Actividades especiales y experiencias diferentes</b>La agenda incluye propuestas participativas como la <b>Noche de Pintura Neón por San Valentín</b>, el evento Mercadito edición San Valentín y el taller Pintando Corazones en Costa del Este. Para quienes prefieren actividades al aire libre, habrá un concierto en el <b>Parque Biblioteca de Boquete</b>, sesiones de zumba en <b>Megapolis Outlets </b>y un programa de cine romántico gratuito con cortometrajes. El público también podrá visitar el<b> Biomuseo </b>durante los Carnavales y recorrer cinco parques temáticos habilitados en distintos sectores de la capital. <b>Tradiciones, ferias y celebraciones culturales</b>A partir del 17 de febrero comenzarán las actividades por el <b>Año Nuevo Chino 2026</b> en el Barrio Chino de Santa Ana, además de eventos conmemorativos en centros comerciales y plazas. En paralelo, la provincia de Colón será escenario de la<b> Feria Nacional del Búfalo</b>, mientras que Punta Culebra celebrará el <b>Día Internacional de la Antropología</b> con charlas y exhibiciones. <b>Eventos para cerrar la semana</b><b>El 21 de febrero la agenda incluye una jornada de reciclaje en el Parque Andrés Bello</b>, el taller de storytelling <i>'Aquí Nadie Renuncia'</i>, el evento juvenil Nimupanama en el Museo de la Libertad y actividades creativas como <i>'Pinta tu propia taza</i>'.