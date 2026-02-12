Qué hacer en Panamá del 13 al 21 de febrero: guía cultural con conciertos, exposiciones y festivales

Panamá vivirá una intensa semana cultural del 13 al 21 de febrero con una agenda que combina arte, teatro, ferias, conciertos y actividades familiares en distintos puntos del país.

Desde exposiciones y talleres hasta festivales multitudinarios y celebraciones tradicionales, la oferta busca atraer tanto a residentes como a visitantes durante la temporada de Carnaval.

Arte y exposiciones que no te puedes perder

La exposición “Expo Panamá: Tierra que conecta” abrirá sus puertas en la Galería Manuel E. Amador de la Universidad de Panamá y se mantendrá hasta el 21 de febrero, ofreciendo un recorrido artístico que destaca la identidad nacional.

También estarán disponibles muestras como “Mi Querido Viejo” en la Galería Juan Manuel Cedeño, la exhibición fotográfica “Reinas del Carnaval y tradiciones de Chitré” en el Museo Fabio Rodríguez Herrera y la colectiva “Panamá: identidad y diversidad en el arte” en Espiral Art Gallery.

A estas se suma la exposición “Tesoros de la Nación” en la Galería Ciudad de las Artes y la muestra de Laura Díaz, ampliando la oferta para los amantes del arte.

Otra alternativa es la exhibición sobre Ana Frank, abierta de martes a viernes y domingos en el Museo de la Libertad, con un costo accesible para el público.

Teatro y espectáculos para toda la familia

La cartelera teatral llega con propuestas para grandes y chicos. Obras como “Niñero con Derechos”, “Willy Wonka” y “Blanca Nieves” se presentarán durante varias semanas en diferentes teatros de la ciudad, mientras que “Los tres Cerditos y el Lobo” estará en escena hasta el 22 de febrero.

Más adelante, el Teatro Metropolitan sumará la obra “Busco Novio, Marido ya Tengo”, ampliando la oferta escénica para quienes buscan entretenimiento nocturno.

Festivales y grandes eventos

Uno de los principales atractivos será el Festival Carnavalístico en la Cinta Costera, programado del 14 al 17 de febrero, que reunirá música en vivo y actividades para el público.

Ese mismo fin de semana se celebrará el Boquete Wine Fest Vol.7 en Bambuda Castle, mientras que el Centro de Convenciones Atlapa albergará la Gran Feria Afroantillana 2026, con artesanías, gastronomía y presentaciones artísticas.

Además, destinos turísticos como Santa Catalina serán sede del evento Beyond Carnival 2026, pensado para quienes desean combinar playa, baile y celebración.

Actividades especiales y experiencias diferentes

La agenda incluye propuestas participativas como la Noche de Pintura Neón por San Valentín, el evento Mercadito edición San Valentín y el taller Pintando Corazones en Costa del Este.

Para quienes prefieren actividades al aire libre, habrá un concierto en el Parque Biblioteca de Boquete, sesiones de zumba en Megapolis Outlets y un programa de cine romántico gratuito con cortometrajes.

El público también podrá visitar el Biomuseo durante los Carnavales y recorrer cinco parques temáticos habilitados en distintos sectores de la capital.

Tradiciones, ferias y celebraciones culturales

A partir del 17 de febrero comenzarán las actividades por el Año Nuevo Chino 2026 en el Barrio Chino de Santa Ana, además de eventos conmemorativos en centros comerciales y plazas.

En paralelo, la provincia de Colón será escenario de la Feria Nacional del Búfalo, mientras que Punta Culebra celebrará el Día Internacional de la Antropología con charlas y exhibiciones.

Eventos para cerrar la semana

El 21 de febrero la agenda incluye una jornada de reciclaje en el Parque Andrés Bello, el taller de storytelling “Aquí Nadie Renuncia”, el evento juvenil Nimupanama en el Museo de la Libertad y actividades creativas como “Pinta tu propia taza”.