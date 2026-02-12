Mulino participará en cumbre convocada por Trump en Miami

El presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, fue notificado oficialmente para participar en la reunión de jefes de Estado convocada por el mandatario de <b><a href="/tag/-/meta/estados-unidos">Estados Unidos</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b>, que se celebrará <b>el próximo 7 de marzo en la ciudad de Miami</b>.De acuerdo con publicaciones internacionales, <b>Trump también extendió invitaciones a otros líderes latinoamericanos</b>, entre ellos el presidente de Argentina, <b>Javier Milei</b>; el de Bolivia,<b> Rodrigo Paz</b>; el de Ecuador, <b>Daniel Noboa</b>; el de El Salvador,<b> Nayib Bukele</b>; el de Honduras, <b>Nasry Asfura</b>; y el de Paraguay, <b>Santiago Peña</b>.El encuentro en Miami reuniría a varios mandatarios del continente en un momento marcado por desafíos políticos, económicos y de seguridad en América Latina. Aunque no se ha divulgado una agenda oficial detallada, trascendió que la cita tendrá como eje central <b>el análisis del panorama geopolítico regional y la coordinación de posiciones frente a temas estratégicos hemisféricos</b>.De manera preliminar, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, <b>ya había informado a Mulino sobre la invitación durante un contacto sostenido el pasado 21 de enero</b>. En ese momento se adelantó que la reunión buscaría fortalecer el diálogo entre Washington y varios gobiernos latinoamericanos.La participación de Panamá en este foro reviste importancia diplomática, dado el papel estratégico del país en la región y su tradicional relación con Estados Unidos. La reunión<b> también podría representar una oportunidad para abordar asuntos bilaterales de interés común</b>, así como dinámicas multilaterales que impactan directamente en el continente.