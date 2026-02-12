Mulino participará en cumbre convocada por Trump en Miami

El presidente de la República, José Raúl Mulino, fue notificado oficialmente para participar en la reunión de jefes de Estado convocada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que se celebrará el próximo 7 de marzo en la ciudad de Miami.

De acuerdo con publicaciones internacionales, Trump también extendió invitaciones a otros líderes latinoamericanos, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Bolivia, Rodrigo Paz; el de Ecuador, Daniel Noboa; el de El Salvador, Nayib Bukele; el de Honduras, Nasry Asfura; y el de Paraguay, Santiago Peña.

El encuentro en Miami reuniría a varios mandatarios del continente en un momento marcado por desafíos políticos, económicos y de seguridad en América Latina.

Aunque no se ha divulgado una agenda oficial detallada, trascendió que la cita tendrá como eje central el análisis del panorama geopolítico regional y la coordinación de posiciones frente a temas estratégicos hemisféricos.

De manera preliminar, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya había informado a Mulino sobre la invitación durante un contacto sostenido el pasado 21 de enero. En ese momento se adelantó que la reunión buscaría fortalecer el diálogo entre Washington y varios gobiernos latinoamericanos.

La participación de Panamá en este foro reviste importancia diplomática, dado el papel estratégico del país en la región y su tradicional relación con Estados Unidos. La reunión también podría representar una oportunidad para abordar asuntos bilaterales de interés común, así como dinámicas multilaterales que impactan directamente en el continente.