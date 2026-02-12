Humillación en el Metropolitano: El Atlético aplasta 4-0 a un Barcelona irreconocible

Una noche memorable en el Metropolitano, una lección de ambición, vértigo, contundencia y fútbol, encumbró al <b>Atlético de Madrid en un primer tiempo descomunal, en el que destrozó al Barcelona </b>como nadie lo ha hecho en mucho tiempo, sobrepasado, devorado y casi eliminado, pendiente de una hazaña en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.Porque es el Barça, porque se ha ganado todo el crédito con Flick a su mando, aún se le aprecia vida para el segundo encuentro en el Camp Nou. Aún le queda esperanza, porque aún quedan minutos. Es lo único a lo que se puede agarrar el equipo azulgrana, tras su debacle estruendosa del Metropolitano, transformado en una fiesta de proporciones siderales.El primer tiempo del Atlético fue para ello. Apoteósico. De los que quedan para el recuerdo, guardado en la memoria del hincha y en la propia historia del Metropolitano, por cómo se desencadenan los acontecimientos, por la impresión que supone en cada uno de los espectadores, por todo lo que surge y emociona, además en noches tan señaladas como ésta. Unas semifinales. Y el Barcelona. Una exhibición, una reivindicación, un hito.