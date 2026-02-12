Las 7 claves de Panamá y el mundo | Lo que debes saber antes de dormir – 12 de febrero

Este jueves 12 de febrero la agenda informativa en Panamá se caracteriza por una serie de hechos relevantes de carácter político, judicial, administrativo y social, junto a movilizaciones estudiantiles en el exterior con impacto regional.

-El presidente José Raúl Mulino encabezó una reunión con la bancada de diputados del partido Realizando Metas, con el objetivo de evaluar y coordinar las iniciativas que el Órgano Ejecutivo prevé desarrollar durante 2026.

-Un Tribunal de Apelaciones decidió mantener la medida cautelar de detención domiciliaria e impedimento de salida del país al exvicepresidente José Gabriel Carrizo, quien es investigado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado tras un incremento patrimonial estimado en 1.9 millones de dólares.

-El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, sostuvo un encuentro con la primera dama Maricel de Mulino en la sede de la Embajada de Estados Unidos en Panamá. Durante la reunión, ambas partes reafirmaron su disposición de cooperación para impulsar iniciativas en beneficio de las comunidades más vulnerables del país.

-El exalcalde de Arraiján, Rollyns Rodríguez, fue aprehendido la madrugada de este jueves en el contexto de una investigación por el presunto manejo indebido de 815 mil dólares correspondientes a fondos del programa de descentralización.

-La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la activación de un plan especial de atención médica durante los días de carnavales. La entidad informó que 22 instalaciones de salud mantendrán servicios de urgencias disponibles las 24 horas en todo el territorio nacional.

-El pleno de la Asamblea Nacional aprobó citar a la ministra del Ministerio de Desarrollo Social, Beatriz Carles, para responder un cuestionario relacionado con el caso de los albergues.

-En varias regiones de Venezuela, estudiantes universitarios se movilizaron para exigir la liberación inmediata de los presos políticos y la aprobación de una ley de amnistía amplia e integral, en una jornada que ha generado atención en distintos sectores de la región.