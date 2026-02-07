Las 5 claves de Panamá y el mundo | 7 de febrero

Este <b>sábado 7 de febrero</b>, la agenda informativa de Panamá y el ámbito internacional está marcada por hechos relevantes en materia social, política, seguridad y entretenimiento.-La <b>ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles</b>, en su condición de presidenta de la junta directiva de la <b>Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf)</b>, convocó a una <b>sesión extraordinaria</b> para el próximo <b>lunes 9 de febrero</b>, tras los hechos denunciados en el <b>Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen</b>, un caso que ha generado preocupación pública.-<b>T</b><b>ropas de Estados Unidos y Panamá</b> continúan participando en los <b>primeros ejercicios militares conjuntos de 2026</b>, enfocados en operaciones en zonas selváticas. Estas maniobras permiten a los soldados estadounidenses adquirir experiencia en un entorno que forma parte del trabajo cotidiano de las fuerzas de seguridad panameñas.-Un grupo de <b>ciudadanos colombianos deportados desde Estados Unidos</b> arribó a <b>Bogotá</b> la noche del jueves, en el primer vuelo posterior a la reciente reunión entre los presidentes <b>Donald Trump y Gustavo Petro</b> en la Casa Blanca, lo que marca un retorno a la cooperación migratoria entre ambos países tras meses de tensiones diplomáticas.-El gobierno venezolano encabezado por <b>Delcy Rodríguez</b> volvió a generar controversia luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, <b>Jorge Rodríguez</b>, anunciara que <i>'todos los presos políticos serán liberados la próxima semana'</i>, una declaración que ha sido recibida con escepticismo por diversos sectores.-El artista puertorriqueño <b>Bad Bunny</b> será parte del espectáculo del <b>Super Bowl</b>, que se celebrará este <b>domingo 8 de febrero</b>, uno de los eventos televisivos más vistos a nivel mundial.