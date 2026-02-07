Las 5 claves de Panamá y el mundo | 7 de febrero

Este sábado 7 de febrero, la agenda informativa de Panamá y el ámbito internacional está marcada por hechos relevantes en materia social, política, seguridad y entretenimiento.

-La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, en su condición de presidenta de la junta directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), convocó a una sesión extraordinaria para el próximo lunes 9 de febrero, tras los hechos denunciados en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, un caso que ha generado preocupación pública.

-Tropas de Estados Unidos y Panamá continúan participando en los primeros ejercicios militares conjuntos de 2026, enfocados en operaciones en zonas selváticas. Estas maniobras permiten a los soldados estadounidenses adquirir experiencia en un entorno que forma parte del trabajo cotidiano de las fuerzas de seguridad panameñas.

-Un grupo de ciudadanos colombianos deportados desde Estados Unidos arribó a Bogotá la noche del jueves, en el primer vuelo posterior a la reciente reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca, lo que marca un retorno a la cooperación migratoria entre ambos países tras meses de tensiones diplomáticas.

-El gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez volvió a generar controversia luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara que “todos los presos políticos serán liberados la próxima semana”, una declaración que ha sido recibida con escepticismo por diversos sectores.

-El artista puertorriqueño Bad Bunny será parte del espectáculo del Super Bowl, que se celebrará este domingo 8 de febrero, uno de los eventos televisivos más vistos a nivel mundial.