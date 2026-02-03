Las 5 claves de Panamá y el mundo | 3 de febrero

La jornada informativa de este martes 3 de febrero de 2026 en Panamá está dominada por acontecimientos políticos, avances judiciales y hechos relevantes a nivel local.<b>-La Coalición Vamos oficializó</b> la expulsión del diputado <b>Carlos Saldaña</b>, representante del circuito 4-1, luego de que respaldara la elección de <b>Omar Castillo</b> como subcontralor de la República, en contra de los lineamientos del bloque legislativo. <b>-</b>El proceso judicial relacionado con el caso <b>Odebrecht</b> continúa con la presentación y análisis de pruebas, así como la declaración de testigos. <b>-</b>El <b>Tribunal Superior de Apelaciones</b> concedió este lunes 2 de febrero arresto domiciliario a <b>Abraham Rico Pineda</b>, hijo del diputado Raúl Pineda, tras permanecer 17 meses en detención provisional en el marco de la <b>Operación Jericó</b>, que investiga presuntos delitos de blanqueo de capitales y vinculaciones con drogas. La medida sustituye la detención en centro penitenciario mientras el proceso judicial continúa.<b>-</b>Un barco de carga quedó encallado en la playa de <b>María Chiquita</b>, en la Costa Arriba de la provincia de Colón. Autoridades del <b>Servicio Nacional Aeronaval (SENAN)</b> mantienen el seguimiento del caso. La tripulación logró desembarcar sin que se reportaran personas heridas ni lesionadas.<b>-</b>Se cumple un mes desde la captura del expresidente venezolano <b>Nicolás Maduro</b> y su esposa <b>Cilia Flores</b>, un hecho que ha tenido repercusiones políticas en la región y continúa generando atención internacional, incluido su impacto en el ámbito diplomático y migratorio para países como Panamá.