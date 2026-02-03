Las 5 claves de Panamá y el mundo | 3 de febrero

La jornada informativa de este martes 3 de febrero de 2026 en Panamá está dominada por acontecimientos políticos, avances judiciales y hechos relevantes a nivel local.

-La Coalición Vamos oficializó la expulsión del diputado Carlos Saldaña, representante del circuito 4-1, luego de que respaldara la elección de Omar Castillo como subcontralor de la República, en contra de los lineamientos del bloque legislativo.

-El proceso judicial relacionado con el caso Odebrecht continúa con la presentación y análisis de pruebas, así como la declaración de testigos.

-El Tribunal Superior de Apelaciones concedió este lunes 2 de febrero arresto domiciliario a Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, tras permanecer 17 meses en detención provisional en el marco de la Operación Jericó, que investiga presuntos delitos de blanqueo de capitales y vinculaciones con drogas. La medida sustituye la detención en centro penitenciario mientras el proceso judicial continúa.

-Un barco de carga quedó encallado en la playa de María Chiquita, en la Costa Arriba de la provincia de Colón. Autoridades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) mantienen el seguimiento del caso. La tripulación logró desembarcar sin que se reportaran personas heridas ni lesionadas.

-Se cumple un mes desde la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, un hecho que ha tenido repercusiones políticas en la región y continúa generando atención internacional, incluido su impacto en el ámbito diplomático y migratorio para países como Panamá.