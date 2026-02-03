  1. Inicio
Política

Voto rebelde pasa factura: Carlos Saldaña queda fuera de Vamos

Vista del pleno de la Asamblea Nacional.
Vista del pleno de la Asamblea Nacional. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 03/02/2026 09:50
El diputado Carlos Saldaña, fue expulsado de la coalición Vamos tras votar a favor de Omar Castillo como subcontralor de la República, rompiendo la línea de la bancada

El diputado del circuito 4-1, Carlos Saldaña, fue expulsado de la coalición Vamos este martes 3 de febrero, tras votar a favor de Omar Castillo para el cargo de subcontralor de la República, contrariando la línea oficial de la bancada.

En conversaciones previas dentro de la coalición, Castillo había indicado que se abstendría en la votación. Sin embargo, finalmente recibió el respaldo del oficialismo, con el impulso de la diputada Dana Castañeda, lo que generó divisiones internas.

Tras conocerse su desvinculación de la bancada de la coalición Vamos, el diputado Carlos Saldaña confirmó que fue notificado formalmente de su salida, aunque defendió su actuación durante la votación del subcontralor de la República.

En un comunicado fechado este 3 de febrero, Saldaña aseguró que su voto a favor de Omar Castillo respondió a una decisión “técnica, responsable y coherente” con su rol constitucional como diputado, y no a intereses políticos.

El parlamentario también dejó claro que mantendrá su curul como independiente, subrayando que esta “pertenece a los ciudadanos del circuito 4-1” que lo eligieron. Añadió que ninguna presión política ni disputa interna condicionará su trabajo legislativo.

Saldaña reiteró que continuará ejerciendo sus funciones en la Asamblea Nacional con plena libertad de criterio y compromiso con el interés público, marcando distancia de la coalición que ahora abandona.

El diputado Saldaña es el tercer diputado en abandonar la bancada, después de Betserai Richards y Manuel Cheng.

