Caso Odebrecht: testigo revela cómo se delegaron las contrataciones del Metro

La sesión estuvo marcada por demoras en el inicio de los testimonios, lo que llevó al tribunal a decretar un receso de 10 minutos ante el retraso del primer testigo del día, Juan Jesús Cedeño , director legal del Metro de Panamá y servidor público con formación en contrataciones públicas con más de 25 años de ejercicio.

El juicio por el caso Odebrecht avanzó este martes a su decimotercera jornada, en medio de retrasos en la comparecencia de testigos y con la confirmación de que la etapa de alegatos podría iniciar el próximo miércoles 11 de febrero, comenzando con la Fiscalía, según se informó en audiencia la jueza Baloísa Marquínez .

Contrataciones del Metro de Panamá

En relación con la Línea 1 del Metro de Panamá, Cedeño explicó que las contrataciones se realizaron por delegación a través del sistema Panamá Compras, y precisó que los contratistas fueron el Consorcio Línea 1, integrado por Constructora Norberto Odebrecht y FCC.

Detalló que el primer secretario ejecutivo del Metro fue Roberto Roy, quien posteriormente asumió el cargo de ministro de Asuntos del Canal, y señaló que el entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, confió el liderazgo del proyecto a Roy, desde un inicio.

Papadimitriu también delegó completamente a Roy el proceso de selección de las empresas escogidas para la construcción de la Línea 1.

“Jimmy Papadimitriu delegó en el secretario ejecutivo de la Secretaría del Metro todas las facultades necesarias para que actuara de forma autónoma. El ministro no se involucraba en los procesos relacionados a la construcción del Metro de Panamá”, explicó el testigo.

Tras el testimonio de Cedeño, se declaró una pausa de 30 minutos debido a retrasos del testigo Juan Cejudo Peña, quien comparecerá desde Madrid.