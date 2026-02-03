Venezuela sin Maduro: lo que pasó en el primer mes

A un mes de los hechos que marcaron un quiebre político sin precedentes, Venezuela continúa bajo el impacto de la salida forzada del poder de Nicolás Maduro.

La madrugada del 3 de enero, el mandatario fue capturado y retirado del país en una operación llamada “Operación Determinación Absoluta” que alteró de forma inmediata el equilibrio institucional.

Al iniciar ese día, Venezuela amaneció sin jefe de Estado y con un escenario de transición abierto, cargado de incertidumbre política y atención internacional.

Tras la salida de Maduro, el poder quedó en manos de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina en medio de una transición forzada, marcada por presiones internas y un intenso reacomodo internacional. Su gobierno ha buscado sostener el control institucional mientras redefine la relación con Estados Unidos, que pasó del aislamiento a la negociación directa.

En paralelo, el expresidente Donald Trump sostuvo contactos con la líder opositora María Corina Machado, quien emergió como figura central del nuevo escenario político.

Como gesto simbólico, Machado entregó a Trump una medalla interpretada por sectores opositores como un reconocimiento al respaldo estadounidense en el quiebre del chavismo, un acto que generó fuertes reacciones dentro y fuera del país.

Uno de los cambios más visibles ha sido la liberación de presos políticos. Según el balance más reciente del Foro Penal, desde la salida de Maduro se han producido más de un centenar de excarcelaciones verificadas, aunque la organización advierte que el proceso continúa en revisión y que aún permanecen cientos de personas detenidas por razones políticas.

Entre los liberados se encuentra el ciudadano panameño Olmedo Núñez, cuya excarcelación tuvo especial impacto en Panamá.

A este contexto se suma la ley de amnistía general promovida por el gobierno interino, presentada como una vía para la reconciliación nacional, pero observada con cautela por organizaciones de derechos humanos, que exigen garantías para evitar impunidad en casos graves.

A un mes de la caída de Maduro, Venezuela vive una transición frágil y aún inconclusa.

En un escenario prospectivo, Estados Unidos y aliados apuestan a que el proceso desemboque en una votación libre y con observación internacional, considerada clave para cerrar el ciclo de crisis política y abrir una nueva etapa democrática en el país.