Trump recibirá a María Corina Machado en la Casa Blanca, según NTN24

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá este jueves una reunión en la Casa Blanca con la dirigente venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, según confirmaron fuentes del Gobierno estadounidense y de la propia residencia presidencial al canal NTN24.

De acuerdo con la televisora internacional, Trump manifestó la semana pasada que tenía especial interés en encontrarse con Machado, quien logró salir de Venezuela de manera discreta con apoyo estadounidense para viajar a Noruega y recibir el reconocimiento otorgado por el Comité Nobel.

Machado dedicó el galardón al mandatario estadounidense, aunque Trump ha mantenido una postura prudente respecto al papel que la líder opositora podría desempeñar en una eventual reconfiguración política del país sudamericano.

Este lunes, tras una audiencia con el papa León XIV, la dirigente venezolana declaró que Venezuela se encuentra más cerca de “la derrota del mal”, luego de la operación militar impulsada por Estados Unidos que condujo al derrocamiento y salida del poder del entonces presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, según reportó NTN24.

Por su parte, Trump ha insistido en que es Washington quien actualmente conduce el proceso de reorganización en Venezuela. El mandatario ha señalado que la prioridad inmediata es garantizar la estabilidad del país antes de avanzar hacia un eventual proceso electoral.

En declaraciones difundidas por NTN24, Trump también subrayó que uno de los principales intereses estratégicos de Estados Unidos en esta nueva etapa es el sector energético venezolano, en particular el petróleo, considerado clave para la recuperación económica y para los equilibrios geopolíticos de la región tras la caída del régimen chavista.