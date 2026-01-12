María Corina Machado se encuentra con el papa León XIV en el Vaticano

El papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

El encuentro fue incorporado a la agenda oficial del Pontífice en el boletín informativo del Vaticano publicado a las 12:00 horas. No obstante, como es habitual en este tipo de audiencias de carácter reservado, no se difundieron detalles sobre el contenido de la conversación.

La reunión se produce pocos días después de que el papa León XIV pidiera, durante su discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se promuevan soluciones pacíficas alejadas de intereses partidistas.

Machado es una de las principales figuras de la oposición venezolana y ha sido una voz destacada en la denuncia de la crisis institucional, económica y humanitaria que atraviesa el país.