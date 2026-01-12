  1. Inicio
María Corina Machado se encuentra con el papa León XIV en el Vaticano

El papa León XIV se reúne con la líder opositora venezolana María Corina Machado
El papa León XIV se reúne con la líder opositora venezolana María Corina Machado Vatican News
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/01/2026 09:50
En medio de la crisis política venezolana, el papa León XIV recibió en audiencia privada a la líder opositora María Corina Machado.

El papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

El encuentro fue incorporado a la agenda oficial del Pontífice en el boletín informativo del Vaticano publicado a las 12:00 horas. No obstante, como es habitual en este tipo de audiencias de carácter reservado, no se difundieron detalles sobre el contenido de la conversación.

La reunión se produce pocos días después de que el papa León XIV pidiera, durante su discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se promuevan soluciones pacíficas alejadas de intereses partidistas.

Machado es una de las principales figuras de la oposición venezolana y ha sido una voz destacada en la denuncia de la crisis institucional, económica y humanitaria que atraviesa el país.

El Papa León XIV y María Corina Machado se reúnen en el Vaticano en plena crisis venezolana
El Papa León XIV y María Corina Machado se reúnen en el Vaticano en plena crisis venezolana Vatican News

El encuentro tiene lugar en un contexto político marcado por la reciente captura del expresidente Nicolás Maduro en la madrugada del pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos. Tras comparecer ante un juez federal en Nueva York, Maduro fue encarcelado y enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo. En tanto, Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela.

Pese a su protagonismo en la oposición, el presidente estadounidense Donald Trump evalúa actualmente el futuro político del país y, por el momento, ha dejado a María Corina Machado fuera de los escenarios de poder que se perfilan tras la detención del exmandatario.

