María Corina Machado se encuentra con el papa León XIV en el Vaticano

El encuentro tiene lugar en un contexto político marcado por la reciente <b>captura del expresidente Nicolás Maduro</b> en la madrugada del pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos. Tras comparecer ante un juez federal en Nueva York, Maduro fue encarcelado y enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo. En tanto, <b>Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina</b> de Venezuela.Pese a su protagonismo en la oposición, el presidente estadounidense <b>Donald Trump</b> evalúa actualmente el futuro político del país y, por el momento, ha dejado a María Corina Machado fuera de los escenarios de poder que se perfilan tras la detención del exmandatario.