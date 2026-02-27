Estados Unidos y Venezuela inician cooperación petrolera: Los detalles del plan de Trump

El presidente Donald Trump volvió a referirse a la relación con Venezuela mientras observaba en el puerto de Corpus Christi, Texas, la llegada de petroleros desde el país suramericano.

Trump describió la relación con Venezuela como un “nuevo amigo” y adelantó planes de cooperación energética que implican el procesamiento de crudo venezolano en Estados Unidos.

“Y con nuestro nuevo amigo y compañero de Venezuela, vamos a hacer muchas otras cosas. Vamos a estar haciendo mucho. Estamos teniendo una gran relación con su gobierno”, afirmó Trump.

Durante su intervención, Trump destacó que cientos de miles de barriles venezolanos están venían en un tanquero que señaló a los periodistas.

El mandatario anticipó que, “para el beneficio de ambas naciones”, ese crudo será refinado en Estados Unidos, específicamente en Texas.

“Aquí [en Estados Unidos] vamos a refinar su petróleo, y luego exportarlo a todo el mundo. Vamos a guardar algunos para nosotros, vamos a dar algunos a ellos, y van a hacer más dinero que nunca han hecho antes”, señaló el mandatario.

El presidente también subrayó la intención de que la cooperación energética contribuya a la reconstrucción del país suramericano, afectado por décadas de mala gestión económica y un colapso de su industria petrolera, lo que ha reducido severamente su producción a pesar de poseer algunas de las mayores reservas del mundo.

La postura expresada por Trump marca un giro significativo en la política estadounidense hacia Venezuela, al pasar de una relación marcada por sanciones y confrontación a una narrativa de cooperación energética y beneficios compartidos.

Este 24 de febrero, el mandatario anunció ante el Congreso que Estados Unidos, en su discurso del estado de la nación, había recibido más de 80 millones de barriles de crudo venezolano en lo que va del año, cifra que él calificó como resultado de la nueva relación bilateral.

El desarrollo de esta cooperación se enmarca dentro de una estrategia mayor de reconstrucción de la industria petrolera venezolana bajo supervisión y asociación con empresas estadounidenses.