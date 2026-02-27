El panameño Roberto González retiene el liderato de montaña en el Giro di Sardegna

El panameño, quien es miembro del equipo Solution Tech NIPPO Rali, dejó buenas impresiones en esta segunda vuelta dominando en la clasificación de los escaladores con un total de 16 puntos. González le pudo sacar una importante ventaja a su más cercano perseguidor, el italiano Filippo Zana, quien acumula ocho unidades hasta el momento.En cuanto a los demás resultados, La segunda jornada fue conquistada por el italiano Davide Donati con un tiempo de 03:03:14. El clan panameño compuesto por Carlos Samudio y el propio González, lograron entrar con el mismo tiempo del ganador en las posiciones 26 y 29 respectivamente. Por otra parte, el atleta olímpico Franklin Archibold cruzó la meta en la posición 107.