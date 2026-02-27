  1. Inicio
  2. >  Deportes
Deportes

El panameño Roberto González retiene el liderato de montaña en el Giro di Sardegna

El ciclista panameño Roberto González.
El ciclista panameño Roberto González. Cedida
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 27/02/2026 18:05
El ciclista se mantiene líder en uno de los campeonatos más exigentes en Europa, este precisamente en Italia

Luego de una jornada intensa en tierras italiana, el ciclista panameño Roberto González, defendió con éxito su posición y se mantiene como líder en solitario en la clasificación de la montaña en el reconocido recorrido del Giro di Sardegna.

El panameño, quien es miembro del equipo Solution Tech NIPPO Rali, dejó buenas impresiones en esta segunda vuelta dominando en la clasificación de los escaladores con un total de 16 puntos. González le pudo sacar una importante ventaja a su más cercano perseguidor, el italiano Filippo Zana, quien acumula ocho unidades hasta el momento.

En cuanto a los demás resultados, La segunda jornada fue conquistada por el italiano Davide Donati con un tiempo de 03:03:14. El clan panameño compuesto por Carlos Samudio y el propio González, lograron entrar con el mismo tiempo del ganador en las posiciones 26 y 29 respectivamente. Por otra parte, el atleta olímpico Franklin Archibold cruzó la meta en la posición 107.

La clasificación general esta siendo encabezada por el italiano Nicolò Garibbo, mientras que el equipo panameño se posiciona de cara a la tercera jornada con Roberto González en el 16° lugar, Carlos Samudio en la 32ª posición y Franklin Archibold en el puesto 147º.

La delegación panameña se prepara para lo que será la Etapa 3, el cual promete ser un exigente recorrido de 168.1 km entre Cagliari y Tortolì en Italia.

VIDEOS
Lo Nuevo