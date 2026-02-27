Las 5 claves de Panamá y el mundo hoy | 27 de febrero

La agenda informativa de Panamá y el mundo está cargada de acontecimientos relevantes este viernes 27 de febrero, con noticias que abarcan desde gestión gubernamental y justicia, hasta temas internacionales de alto perfil.

-El presidente José Raúl Mulino inauguró el Sistema de Riego y Postcosecha Remigio Rojas, ubicado en la provincia de Chiriquí. La obra busca fortalecer la producción agrícola de la región y mejorar las condiciones de almacenamiento y distribución para los productores locales, impulsando así el desarrollo del sector agropecuario.

-La Caja de Seguro Social (CSS) anunció nuevos nombramientos dentro de su estructura administrativa. La entidad explicó que los cambios forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la gestión institucional y optimizar sus procesos internos, con miras a mejorar la calidad de los servicios que presta a la población.

-Se desarrolla el último día de alegatos del juicio relacionado con el caso Odebrecht. La primera defensa en presentar sus argumentos será la del expresidente Ricardo Martinelli representada por el abogado Carlos Carrillo. El proceso ha mantenido la atención pública debido a la relevancia de las figuras implicadas y el impacto político del caso.

-El Ifarhu informó que está todo listo para dar inicio a la sexta semana de pagos del programa Pase-U en la provincia de Bocas del Toro y el distrito de Kankintú.

-El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, aseguró que desconocía los crímenes sexuales del inversionista Jeffrey Epstein y reafirmó que, de haber tenido conocimiento, lo habría denunciado ante las autoridades. Sus declaraciones se dan en medio del continuo escrutinio público en torno al caso.