Trump anuncia visita a Venezuela y destaca ‘relación sólida’ con Delcy Rodríguez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció desde la Casa Blanca su intención de visitar Venezuela en el marco de una fase de reapertura diplomática y energética con Caracas, al tiempo que confirmó el reconocimiento formal de Delcy Rodríguez como presidenta interina, un giro significativo en la relación bilateral tras la salida de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense a principios de este año. Trump dejó claro que aún no se ha fijado una fecha oficial para el viaje, aunque subrayó que el objetivo es consolidar relaciones políticas y comerciales bajo condiciones que, según él, beneficiarían tanto a Venezuela como a Estados Unidos.

Relaciones políticas: del reconocimiento al fortalecimiento

El mandatario explicó que Washington ya ha reconocido formalmente a Delcy Rodríguez como autoridad legítima de Venezuela y que sostiene una “relación sólida” con ella, calificando positivamente su gestión desde el cambio de mando. “Estamos tratando con ellos”, respondió Trump ante la prensa al ser consultado sobre la interlocución con el gobierno interino, en referencia directa a la presidenta venezolana. Este anuncio se da en un contexto de evolución política en Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 durante una operación militar estadounidense y la posterior asunción de Rodríguez como presidenta encargada con respaldo institucional local. La decisión representa un cambio estratégico en la postura estadounidense hacia Caracas, marcando el inicio de un nuevo capítulo de interacción diplomática y cooperación gubernamental, aunque algunos aspectos como la legitimidad a nivel internacional siguen siendo motivo de debate.

Cooperación energética: petróleo y proyectos conjuntos

Trump dedicó gran parte de su declaración a resaltar que la relación bilateral ha cobrado fuerza especialmente en el sector energético. “Tenemos una gran relación con la presidenta de Venezuela, estamos trabajando muy cerca”, dijo, destacando que grandes compañías petroleras estadounidenses están operando en Venezuela para **extraer petróleo y generar ingresos tanto para Caracas como para Washington y el sector privado estadounidense. El presidente subrayó que el crudo venezolano está “saliendo” y que otras naciones están pagando precios significativos por ese producto, remarcando el papel de las refinerías del Golfo de México en el procesamiento del crudo pesado. Esta nueva fase en la industria petrolera venezolana está acompañada por la presencia del secretario de Energía de EE. UU. en Caracas, donde se han discutido estrategias para incrementar la producción y atraer inversiones extranjeras, así como licencias que flexibilizan algunas sanciones previas. Analistas internacionales señalan que estas acciones forman parte de un plan geopolítico más amplio que combina intereses energéticos con la intención de estabilizar la región y marginalizar la influencia de rivales como Rusia y China en el sector energético venezolano.

Visita pendiente: expectativas y efectos regionales