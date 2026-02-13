Trump anuncia visita a Venezuela y destaca ‘relación sólida’ con Delcy Rodríguez

El presidente de <b>Estados Unidos, Donald Trump</b>, anunció desde la <b>Casa Blanca</b> su intención de <b>visitar Venezuela</b> en el marco de una fase de <b>reapertura diplomática y energética</b> con Caracas, al tiempo que confirmó el <b>reconocimiento formal de Delcy Rodríguez como presidenta interina</b>, un giro significativo en la <b>relación bilateral</b> tras la salida de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense a principios de este año.Trump dejó claro que aún no se ha fijado una <b>fecha oficial para el viaje</b>, aunque subrayó que el objetivo es consolidar relaciones políticas y comerciales bajo condiciones que, según él, beneficiarían tanto a Venezuela como a Estados Unidos.