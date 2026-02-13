IMHPA advierte calor extremo y radiación UV-B durante el Carnaval 2026

Panamá se prepara para celebrar los esperados Carnavales 2026, desde el sábado 14 de febrero hasta el martes 17, bajo condiciones climáticas mayormente estables en puntos divididos del país.

De acuerdo con Rafael Morán, meteorólogo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), durante el fin de semana festivo persistirá la probabilidad de lluvias hacia el occidente y zonas montañosas.

”Hoy y mañana aún se prevén lluvias hacia el sector occidental, especialmente en tierras altas de Chiriquí, Bocas del Toro y hasta el norte de Veraguas”, explicó el especialista.

Mientras tanto, en el resto del país, incluida la Península de Azuero, Veraguas centro-sur, Panamá Oeste y Darién, dominarán condiciones secas y soleadas, un escenario favorable para las actividades al aire libre que caracterizan estas fiestas.

Morán indicó que las temperaturas elevadas y la sensación térmica intensa acompañarán los días de carnaval, en un patrón que describió como típico de la temporada.

Radiación UV-B en niveles críticos

Más allá de las lluvias aisladas, la principal advertencia apunta a la radiación solar. El meteorólogo señaló que los índices UV-B estarán oscilando entre muy altos y extremos, especialmente en horas cercanas al mediodía.

”Cuando hablamos de índices extremos, basta un corto periodo de exposición al sol para que se produzcan quemaduras o irritación en la piel”, advirtió.

Las provincias con mayor intensidad prevista incluyen Herrera, Los Santos, sectores de Veraguas, como Santiago y el sur de la provincia, y algunas regiones de Panamá Oeste.

El experto aclaró que estos niveles no representan un fenómeno inusual. “Esto es típico, lo regular para esta temporada”, puntualizó.

Recomendaciones para los carnavaleros

Ante este panorama, el IMHPA recomienda a la población mantener medidas básicas de protección: hidratación constante, uso de bloqueador solar, ropa ligera y evitar exposiciones prolongadas durante las horas de mayor radiación.

La advertencia cobra relevancia en medio de celebraciones masivas donde el sol, el agua y la música dominan la escena, especialmente en puntos tradicionales como Las Tablas, Chitré y Penonomé.

Aunque el clima acompañará con estabilidad en la mayor parte del territorio, la combinación de calor intenso y radiación extrema será un factor a tener en cuenta para quienes participen en jornadas prolongadas bajo el sol.