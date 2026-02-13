Juez ordena detención provisional a exalcalde de Arraiján por presunto peculado agravado

Un juez de garantías ordenó este viernes 13 de febrero la detención provisional del exalcalde de Arraiján, Rollyns Rodríguez, así como de otros tres exfuncionarios del municipio, por su presunta vinculación con el delito de peculado agravado, la información fue confirmada por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público.

La decisión judicial se produce tras la audiencia de solicitudes múltiples realizada en el marco del proceso penal que adelantan las autoridades, luego de la aprehensión del exalcalde, reportada en días recientes.

Rodríguez es investigado por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos, específicamente unos 815 mil dólares, recursos provenientes del programa de descentralización, según las diligencias adelantadas por el Ministerio Público.

Durante la audiencia, el juzgado valoró los elementos presentados por la fiscalía, que sustentaron la imposición de la medida cautelar más severa, al considerar riesgos procesales.

Junto al exalcalde también fueron imputados tres exfuncionarios municipales, quienes igualmente deberán permanecer detenidos provisionalmente mientras avanzan las investigaciones.

Este caso guarda relación con una pesquisa que examina el uso de fondos públicos que, de acuerdo con las autoridades, habrían sido destinados a proyectos comunitarios y obras dentro del distrito.

La investigación continúa en fase inicial, por lo que no se descartan nuevas diligencias ni la posible vinculación de otras personas.