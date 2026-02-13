  1. Inicio
IDAAN activa operativo de Carnaval 2026 y garantiza suministro de agua potable

La entidad indicó que cualquier suspensión del servicio se comunica únicamente a través de sus canales oficiales. Las plantas potabilizadoras operarán 24 horas.
Cedida | Idaan
Laura Chang
  13/02/2026 18:15
El IDAAN también rechazó la circulación de informaciones falsas sobre supuestos cortes de agua e instó a la ciudadanía a verificar los contenidos antes de compartirlos, para evitar generar alarma innecesaria.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que activó su operativo de Carnaval 2026 para asegurar el suministro de agua potable en todo el país ante el aumento del consumo durante las festividades, especialmente en zonas de alta concurrencia como Azuero, Santiago, Penonomé y Aguadulce.

La entidad reiteró que todas las plantas potabilizadoras operarán 24 horas y que no se han programado mantenimientos para estas fechas.

Además, advirtió que cualquier suspensión del servicio se comunica únicamente a través de sus canales oficiales y rechazó la difusión de informaciones falsas.

El IDAAN también hizo un llamado al uso responsable del agua y recordó que está prohibido utilizar agua potable de plantas o fuentes subterráneas para los culecos. Los carros cisterna no podrán extraer agua de hidrantes ni pozos.

Como parte del operativo, la institución mantendrá personal en turnos para atender incidencias, distribuirá agua con cisternas en comunidades que lo requieran —principalmente en Azuero— y continuará acciones para reforzar la operación de las potabilizadoras.

La entidad instó a la ciudadanía a mantenerse informada por medios oficiales y reiteró su mensaje: “¡Con el agua no se juega!”.

