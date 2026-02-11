Minsa refuerza operativos por carnavales y advierte sobre el agua en Chitré y Los Santos

El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> activó la <b><a href="/tag/-/meta/alerta-azul">Alerta Azul </a>de Salud</b>, que estará vigente del 12 de febrero al 6 de abril de 2026, como parte del operativo preventivo que cubrirá las festividades de carnaval y la Semana Santa en todo el país.La medida implica que todas las instalaciones del sector salud refuercen su capacidad de respuesta ante emergencias. Para este período, se habilitarán <b>129 centros de atención</b>, entre hospitales, policlínicas, Minsa-Capsi y puestos transitorios. De estos, 80 brindarán servicio las 24 horas, mientras que otros trabajarán en horario extendido.El operativo contará además con <b>109 ambulancias y vehículos de emergencia</b>, así como con el despliegue de <b>más de 2,000 funcionarios</b>, entre personal médico y administrativo, para garantizar la cobertura sanitaria durante las actividades de alta concurrencia.La entidad reiteró el llamado a la población a mantener medidas de prevención y hacer uso responsable de los servicios de salud durante las celebraciones.