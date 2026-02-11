Suspenden el Carnaval de Colón 2026 por falta de coordinación

La Junta Directiva del Carnaval de Colón Alegoría 2026 anunció la suspensión total de las actividades públicas programadas para las festividades carnestolendas de este año en el casco de la ciudad, debido a la falta de garantías para su realización.

En un comunicado oficial, la organización explicó que la decisión responde a circunstancias de fuerza mayor que comprometen la integridad y el desarrollo seguro del evento, tras un análisis de la situación actual. Según indicaron, la ausencia de un marco de coordinación efectivo entre las entidades con competencia territorial y jurisdiccional en la provincia impidió establecer las condiciones mínimas de logística, protección y custodia requeridas.

La directiva también señaló que no fue posible concretar los recursos financieros, operativos y de seguridad necesarios, además de la falta de un respaldo institucional unificado por parte de las autoridades responsables.

El comité destacó que el Carnaval de Colón representa un motor económico y social para la provincia, al servir como vitrina para emprendedores, comerciantes, artesanos y proveedores locales, por lo que su cancelación afecta directamente la economía del área.

Ante este escenario, indicaron que la cancelación fue la única alternativa para salvaguardar la seguridad de la población. Asimismo, eximieron de responsabilidad a reinas, comparsas, murgas, grupos culturales, patrocinadores, comerciantes y voluntarios que habían preparado su participación.

La organización ofreció disculpas a la comunidad colonense y lamentó que el proyecto no pudiera realizarse, atribuyendo la suspensión a la falta de condiciones básicas que dependían de terceros.