Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas alistan motores para el carnaval 2026

Ana Isabel Carrizo y Astrid Carolina Sánchez Brandao son las reinas de Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas.
Ana Isabel Carrizo y Astrid Carolina Sánchez Brandao son las reinas de Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas. Tomada de redes sociales |
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/02/2026 18:14
Ana Isabel Carrizo y Astrid Carolina Sánchez Brandao se enfrentarán durante cuatro días de carnaval en Las Tablas.

El Parque Porras de Las Tablas se convierte cada año en uno de los escenarios más importantes del carnaval panameño, cuando durante cuatro días las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo se enfrentan para demostrar cuál es la mejor.

Entre mofas, cantos, carros alegóricos y culecos, el pueblo tableño y miles de visitantes acompañan a sus soberanas, quienes este año prometen donaire y esplendor, manteniendo viva una tradición que ha convertido a Las Tablas en la cuna del carnaval panameño.

Para 2026, la tuna Calle Arriba coronará a su nueva reina, SM Ana Isabel Carrizo, como la Reina 71 del Palacio de los Tulipanes.

Mientras que la tuna Calle Abajo estará representada por SM Astrid Carolina Sánchez Brandao, conocida como “La Platino”, representando al barrio Punta Fogón.

Las festividades en Las Tablas darán inicio el viernes 13 de febrero con la coronación de las reinas de las dos tunas.

Desde el sábado hasta el martes, los carnavales se llenarán de música, color y tradición, con culecos y desfiles de carros alegóricos durante el mediodía y la noche, manteniendo viva la esencia del carnaval panameño.

Reinas y tunas cara a cara en el Topón de Las Tablas

El martes de carnaval es uno de los días más esperados, ya que marca el cierre de las festividades en Las Tablas de manera especial.

En esta jornada, las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo se enfrentan en el famoso Topón, que comienza en horas de la madrugada del miércoles de ceniza. Las reinas y sus tunas compiten frente a frente para determinar cuál fue la mejor del carnaval.

La competencia se mide por la tuna que logre mantener el estruendo continuo de fuegos artificiales por más tiempo. Las soberanas suben a grúas o plataformas elevadoras y desde las alturas intercambian pullas y mofas, poniendo a prueba la destreza y el entusiasmo de sus tunas. La ganadora es aquella que consiga tirar más fuegos y mantener la fiesta en alto.

En este día especial, ambas soberanas lucen la pollera nacional y se encuentran frente a frente en el Parque Porras, acompañadas de sus tunas y los visitantes, convirtiendo este momento en uno de los más emocionantes y representativos del carnaval panameño.

