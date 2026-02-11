Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas alistan motores para el carnaval 2026

El martes de carnaval es uno de los días más esperados, ya que marca el cierre de las festividades en Las Tablas de manera especial.En esta jornada, las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo se enfrentan en el famoso Topón, que comienza en horas de la madrugada del miércoles de ceniza. Las reinas y sus tunas compiten frente a frente para determinar cuál fue la mejor del carnaval.La competencia se mide por la tuna que logre mantener el estruendo continuo de fuegos artificiales por más tiempo. Las soberanas suben a grúas o plataformas elevadoras y desde las alturas intercambian pullas y mofas, poniendo a prueba la destreza y el entusiasmo de sus tunas. La ganadora es aquella que consiga tirar más fuegos y mantener la fiesta en alto.En este día especial, ambas soberanas lucen la pollera nacional y se encuentran frente a frente en el Parque Porras, acompañadas de sus tunas y los visitantes, convirtiendo este momento en uno de los más emocionantes y representativos del carnaval panameño.