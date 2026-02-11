Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas alistan motores para el carnaval 2026

El Parque Porras de Las Tablas se convierte cada año en uno de los escenarios más importantes del carnaval panameño, cuando durante cuatro días las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo se enfrentan para demostrar cuál es la mejor. Entre mofas, cantos, carros alegóricos y culecos, el pueblo tableño y miles de visitantes acompañan a sus soberanas, quienes este año prometen donaire y esplendor, manteniendo viva una tradición que ha convertido a Las Tablas en la cuna del carnaval panameño. Para 2026, la tuna Calle Arriba coronará a su nueva reina, SM Ana Isabel Carrizo, como la Reina 71 del Palacio de los Tulipanes.

Mientras que la tuna Calle Abajo estará representada por SM Astrid Carolina Sánchez Brandao, conocida como “La Platino”, representando al barrio Punta Fogón.

Las festividades en Las Tablas darán inicio el viernes 13 de febrero con la coronación de las reinas de las dos tunas. Desde el sábado hasta el martes, los carnavales se llenarán de música, color y tradición, con culecos y desfiles de carros alegóricos durante el mediodía y la noche, manteniendo viva la esencia del carnaval panameño.

Reinas y tunas cara a cara en el Topón de Las Tablas