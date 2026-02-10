Carnavales en Panamá, cómo se celebran y qué representan

Este año, la histórica pugna entre Calle Arriba y Calle Abajo estará encabezada por sus soberanas: <b>Ana Isabel Carrizo</b> y <b>Astrid Carolina Sánchez Brandao</b>. Ambas, ataviadas con la pollera nacional, se encontrarán el martes frente a frente ante el corazón del pueblo. No hay espacio para el error: cada gesto es vigilado por la tuna contraria y cada paso es acompañado por el estruendo de los tambores y las palmas. Las tonadas suben de tono, lanzando dardos de sátira y verdades incómodas que solo el Carnaval permite revelar.