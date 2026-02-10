MOP desalojó puestos de comida cerca del Instituto Oncológico Nacional

Propietarios de los kioscos de venta de alimentos en las inmediaciones del Instituto Oncológico Nacional (ION) fueron desalojados este martes por funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en cumplimiento de una resolución emitida por la Región Metropolitana de Salud.

Desde tempranas horas de la mañana, los comerciantes fueron notificados del retiro de sus estructuras. Sin embargo varios de los comerciantes aseguraron no haber recibido un preaviso formal que les permitiriera poder prepararse para desalojar el lugar, esto según informó Telemetro Reporta.

En unas declaraciones para ese medio, el divisionario del MOP en el área, David Cedeño, explicó que la entidad únicamente ejecuta la solicitud realizada por las autoridades de salud.

“Es de una solicitud hecha por la Región Metropolitana de la Salud y estamos ejecutándola en este momento y se está dando inicio y esperemos poder terminarla en unos instantes”, indicó el funcionario en una entrevista para Telemetro Reporta.

De acuerdo con las autoridades, el desalojo responde a temas de salubridad, lo que motivó la suspensión de la actividad comercial alrededor del centro hospitalario.

La acción generó molestia entre los vendedores, quienes poco a poco retiraban sus pertenencias mientras las estructuras eran demolidas. El operativo continua hasta desmontar la mayoría de los locales ubicados en el área.