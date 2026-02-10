¿Falta de agua en Carnavales? Idaan activa operativo preventivo por fiestas

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) puso en marcha su operativo especial de Carnavales 2026, con el objetivo de garantizar el suministro continuo de agua potable durante las celebraciones en todo el país.

La entidad informó que todas sus plantas potabilizadoras operarán las 24 horas del día con la totalidad del personal operativo, a fin de mantener la producción y distribución del servicio sin interrupciones.

Además, se desplegó personal técnico en todas las sedes provinciales para atender fugas, daños o situaciones imprevistas que puedan registrarse en los sistemas de acueductos durante los días de mayor consumo.

Como parte de los preparativos, el Idaan inició desde enero trabajos preventivos que incluyeron dragados en ríos, reconstrucción de presas y campañas de perforación de pozos, medidas orientadas a reforzar la capacidad de abastecimiento en la temporada festiva.

Las autoridades reiteraron que el operativo busca responder al incremento de la demanda de agua que se produce tradicionalmente durante los carnavales y asegurar el servicio a residentes y visitantes