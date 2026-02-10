Tres migrantes fallecen tras naufragio de embarcación en Guna Yala

El bote Maryi, procedente de Miramar, en la provincia de Colón, naufragó la mañana de este martes 10 de febrero cerca de la isla Gaigirgordub, en la comarca Guna Yala, dejando un saldo de tres migrantes fallecidos.

El hecho se registró alrededor de las 11:30 a.m., cuando la embarcación transportaba a 16 personas. De acuerdo con información preliminar, dos mujeres de nacionalidad venezolana y un hombre colombiano perdieron la vida tras el vuelco del bote.

Según reportes del Congreso General de Guna Yala y de la Secretaría de Transporte Marítimo, al llegar al sitio del accidente se encontraron al menos cuatro personas atrapadas bajo la embarcación, que había quedado volteada.

Una mujer venezolana logró sobrevivir gracias a la rápida intervención de quienes se encontraban en el lugar. La sobreviviente fue rescatada con vida y trasladada al puesto de salud de Wissubwala, desde donde posteriormente se informó que sería llevada a la ciudad de Panamá para recibir atención médica especializada.

El resto de los sobrevivientes fue auxiliado inicialmente por comuneros de Wissubwala, incluidos buzos locales que se lanzaron al mar en los primeros minutos tras el naufragio.

Posteriormente, fueron trasladados a la isla administrativa de Gaigirgordub, donde recibieron atención básica por parte del personal del Congreso General.

Las autoridades mantienen las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y verificar las condiciones en las que operaba la embarcación.