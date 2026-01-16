Las Tablas sigue en espera: Minsa no autoriza consumo de agua del grifo

<b>El Ministerio de Salud (Minsa)</b> informó que se mantiene a la espera de los <b>resultados de un laboratorio externo</b> para certificar oficialmente la calidad del agua potable en la ciudad de <b>Las Tablas</b>, luego de las pruebas iniciales realizadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).Durante una gira de trabajo por la provincia de Los Santos, el ministro de Salud, <b>Fernando Boyd Galindo</b>, explicó que los análisis efectuados por el IDAAN al agua que sale de los grifos indican que <b>es potable</b>, sin embargo, subrayó que <b>no se puede recomendar su consumo</b> hasta que los resultados sean <b>validados por el laboratorio externo</b>, requisito indispensable para la certificación oficial. Como parte de las acciones correctivas, el IDAAN realizó la <b>desinfección de la planta potabilizadora Rufina Alfaro</b> y de la red de tuberías de la ciudad de Las Tablas. A pesar de estos trabajos, las autoridades sanitarias insistieron en que la población <b>debe abstenerse de consumir el agua del grifo</b> hasta que el Minsa emita la certificación correspondiente.Frente a la crisis del agua que afecta a la región de Azuero, el Minsa ha puesto en marcha una serie de acciones para garantizar el abastecimiento seguro y reducir los riesgos a la salud pública, entre ellas:— <b>Habilitación de pozos rurales</b> para la distribución de agua mediante camiones cisterna en comunidades afectadas por la contaminación del río La Villa.— <b>Reactivación de pozos existentes y perforación de nuevos</b>, con el fin de asegurar el suministro de agua segura.— <b>Monitoreo permanente de la calidad del agua</b> en pozos, tanques de reserva comunitarios y otras fuentes de abastecimiento.— <b>Coordinación con sectores productivos</b> para implementar normativas que eviten la contaminación de las fuentes hídricas.