Las Tablas sigue en espera: Minsa no autoriza consumo de agua del grifo

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que se mantiene a la espera de los resultados de un laboratorio externo para certificar oficialmente la calidad del agua potable en la ciudad de Las Tablas, luego de las pruebas iniciales realizadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Durante una gira de trabajo por la provincia de Los Santos, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que los análisis efectuados por el IDAAN al agua que sale de los grifos indican que es potable, sin embargo, subrayó que no se puede recomendar su consumo hasta que los resultados sean validados por el laboratorio externo, requisito indispensable para la certificación oficial.

Como parte de las acciones correctivas, el IDAAN realizó la desinfección de la planta potabilizadora Rufina Alfaro y de la red de tuberías de la ciudad de Las Tablas. A pesar de estos trabajos, las autoridades sanitarias insistieron en que la población debe abstenerse de consumir el agua del grifo hasta que el Minsa emita la certificación correspondiente.

Frente a la crisis del agua que afecta a la región de Azuero, el Minsa ha puesto en marcha una serie de acciones para garantizar el abastecimiento seguro y reducir los riesgos a la salud pública, entre ellas:

— Habilitación de pozos rurales para la distribución de agua mediante camiones cisterna en comunidades afectadas por la contaminación del río La Villa.

— Reactivación de pozos existentes y perforación de nuevos, con el fin de asegurar el suministro de agua segura.

— Monitoreo permanente de la calidad del agua en pozos, tanques de reserva comunitarios y otras fuentes de abastecimiento.

— Coordinación con sectores productivos para implementar normativas que eviten la contaminación de las fuentes hídricas.