Desfile de las Mil Polleras 2026: autoridades buscan certificar agua antes del 17 de enero

Emiliana Tuñón
  • 06/01/2026 10:46
Hasta que no se emita una certificación oficial por parte del Minsa, el Idaan, el agua en la ciudad de Las Tablas no debe ser consumida, advirtió la directora regional del Idaan.

El agua en la ciudad de Las Tablas aún no es apta para consumo humano, confirmó la directora regional del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), tras los trabajos realizados el pasado lunes 5 de enero. La funcionaria explicó que la potabilidad del suministro dependerá de la certificación conjunta del Ministerio de Salud (Minsa), el Idaan y un laboratorio privado certificado.

Detalló que este proceso de certificación puede tardar entre 15 y 20 días, periodo necesario para confirmar que el agua cumple con los estándares exigidos para el consumo humano. Hasta tanto no se emita la certificación oficial, el agua no debe ser utilizada para beber.

Ante consultas sobre si el agua estará certificada para el Desfile de las Mil Polleras, programado para el 17 de enero en el distrito de Las Tablas, la directora regional indicó que las entidades involucradas trabajarán “lo más rápido posible”, realizando la toma de muestras en los tiempos establecidos, con el objetivo de poder anunciar la potabilidad del agua ese mismo día o en fechas previas al evento.

Asimismo, informó que el Idaan se encuentra operando a toda capacidad para obtener los resultados de las muestras dentro del tiempo previsto y así determinar si durante el evento cultural habrá agua potable disponible para residentes y visitantes.

Idaan desinfecta red de tuberías en Los Santos con cronograma por distritos

El proceso de desinfección de la red de tuberías de distribución de agua en la provincia de Los Santos inició este lunes 5 de enero a las 8:00 de la mañana y se extenderá hasta hoy martes a las 8:00 de la noche, informó el Idaan.

De acuerdo con la institución, estos trabajos forman parte de un plan para completar la limpieza y desinfección de la red de tuberías, con el objetivo de garantizar la calidad del agua que se distribuye a la población.

El Idaan detalló que la segunda fase del proceso continuará en el distrito de Guararé, donde las labores se llevarán a cabo desde el viernes 9 de enero a las 8:00 de la mañana hasta el sábado 10 de enero a las 8:00 de la noche.

Asimismo, la institución indicó que aún están por confirmarse las fechas para la desinfección de las redes en los sectores de La Villa, Santa Ana, El Ejido, Los Olivos y San Agustín.

Las autoridades recomendaron a la población tomar las debidas precauciones durante el desarrollo de estos trabajos, ya que el proceso implica el uso de altas concentraciones de cloro, lo que puede afectar temporalmente el uso del agua para consumo humano.

