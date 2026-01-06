Desfile de las Mil Polleras 2026: autoridades buscan certificar agua antes del 17 de enero

El agua en la ciudad de Las Tablas aún no es apta para consumo humano, confirmó la directora regional del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), tras los trabajos realizados el pasado lunes 5 de enero. La funcionaria explicó que la potabilidad del suministro dependerá de la certificación conjunta del Ministerio de Salud (Minsa), el Idaan y un laboratorio privado certificado.

Detalló que este proceso de certificación puede tardar entre 15 y 20 días, periodo necesario para confirmar que el agua cumple con los estándares exigidos para el consumo humano. Hasta tanto no se emita la certificación oficial, el agua no debe ser utilizada para beber.

Ante consultas sobre si el agua estará certificada para el Desfile de las Mil Polleras, programado para el 17 de enero en el distrito de Las Tablas, la directora regional indicó que las entidades involucradas trabajarán “lo más rápido posible”, realizando la toma de muestras en los tiempos establecidos, con el objetivo de poder anunciar la potabilidad del agua ese mismo día o en fechas previas al evento.

Asimismo, informó que el Idaan se encuentra operando a toda capacidad para obtener los resultados de las muestras dentro del tiempo previsto y así determinar si durante el evento cultural habrá agua potable disponible para residentes y visitantes.