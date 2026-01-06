Desfile de las Mil Polleras 2026: autoridades buscan certificar agua antes del 17 de enero

El proceso de desinfección de la red de tuberías de distribución de agua en la provincia de Los Santos inició este lunes 5 de enero a las 8:00 de la mañana y se extenderá hasta hoy martes a las 8:00 de la noche, informó el Idaan.De acuerdo con la institución, estos trabajos forman parte de un plan para completar la limpieza y desinfección de la red de tuberías, con el objetivo de garantizar la calidad del agua que se distribuye a la población.El Idaan detalló que la segunda fase del proceso continuará en el distrito de Guararé, donde las labores se llevarán a cabo desde el viernes 9 de enero a las 8:00 de la mañana hasta el sábado 10 de enero a las 8:00 de la noche.Asimismo, la institución indicó que aún están por confirmarse las fechas para la desinfección de las redes en los sectores de La Villa, Santa Ana, El Ejido, Los Olivos y San Agustín.Las autoridades recomendaron a la población tomar las debidas precauciones durante el desarrollo de estos trabajos, ya que el proceso implica el uso de altas concentraciones de cloro, lo que puede afectar temporalmente el uso del agua para consumo humano.