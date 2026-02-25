Industria panameña cerró 2025 débil, pero con focos de mejora

El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) presentó este martes 24 de febrero su informe económico “Desempeño del sector industrial: perspectivas de la economía panameña, retos y oportunidades de la industria”, elaborado con información especializada de la firma Indesa, en el que detalla el balance de 2025 y los escenarios para los próximos dos años. El documento fue expuesto por el presidente del SIP, Rosmer Jurado, quien destacó que, aunque la economía panameña creció 4 % en 2025, impulsada principalmente por actividades de servicios como transporte (12.5 %) y hoteles y restaurantes (6.5 %), la industria manufacturera registró un crecimiento moderado de apenas 0.46 %. A pesar de la tendencia de crecimiento de largo plazo en su valor agregado, relató que el sector enfrenta debilidad en ramas clave como alimentos y bebidas. Sin embargo, el informe confirma que segmentos como la manufactura mantiene una participación relevante —aunque secundaria— dentro del Producto Interno Bruto (PIB), por detrás de comercio y transporte. Entre los principales indicadores sectoriales de 2025 según el informe fueron de comportamientos mixtos:

Sacrificio porcino: +5.3%

Sacrificio vacuno: +1.1%

Producción de cemento: +2.1%

Derivados del tomate: -11.1%

Lácteos: -9.0%

Gaseosas: -9.0%

Bebidas alcohólicas: -6.2%

Otro punto relevante de los indicadores que describió el presidente del SIP fue el crédito al sector, ya que también mostró una desaceleración tras el auge de 2023 e inicios de 2024; no obstante, las cifras presentan un leve repunte en la segunda mitad de 2025. Actualmente, la industria genera aproximadamente 152,605 empleos directos, equivalentes al 7.93 % del mercado laboral total. Su presencia es particularmente significativa en provincias del interior del país, donde figura entre las principales actividades privadas formales y aporta estabilidad al empleo. En cuanto al comercio exterior, la canasta exportadora continúa dominada por productos primarios como camarón, banano y pescado, lo que evidencia la necesidad de diversificar hacia bienes industriales de mayor valor agregado. El informe también resalta oportunidades en zonas francas, nearshoring y en la condición de Panamá como Estado Asociado del Mercosur, lo que podría abrir puertas para nuevas inversiones y exportaciones manufactureras si se ejecutan políticas adecuadas.

Escenarios 2026–2027: inversión como factor clave

También el informe plantea dos escenarios para los próximos años. Bajo un contexto de reactivación de la mina de cobre y ejecución de grandes proyectos vinculados al Canal de Panamá, la economía podría sostener un crecimiento superior al 4 % en 2026 y 2027. En contraste, si estas inversiones estratégicas se postergan, el crecimiento sería más limitado, con efectos sobre la generación de empleo, la inversión privada y el desempeño fiscal. “Para 2026 y 2027, el desempeño estará estrechamente ligado a la activación de proyectos estratégicos y a la consolidación de condiciones que permitan mayor protagonismo industrial en el crecimiento del país”, señaló Jurado.

Retos de competitividad y oportunidades

El SIP advirtió que Panamá enfrenta desafíos relevantes para fortalecer su competitividad industrial. Entre ellos, el rezago en la atracción de nuevas inversiones frente a economías de la región como Costa Rica y República Dominicana, especialmente en proyectos de inversión “greenfield” que implican nuevas operaciones productivas. En el reporte los industriales identificaron algunas áreas de mejora entre ellas, la institucionalidad y la formación de capital humano. En materia energética, aunque persisten retos en costos, el gremio reconoce avances con procesos de licitación de contratos de energía a largo plazo orientados a brindar mayor estabilidad y previsibilidad al sector productivo. El informe resalta además tres oportunidades concretas:

Impulsar zonas francas con mayor integración a proveedores locales para generar más encadenamientos productivos.

Aprovechar el estatus de Panamá como Estado Asociado del Mercosur para ampliar mercados y atraer nuevas inversiones.

Ejecutar proyectos de infraestructura pública con efecto dinamizador sobre la economía.