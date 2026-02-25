Industria panameña cerró 2025 débil, pero con focos de mejora

Otro punto relevante de los indicadores que describió el presidente del SIP fue el crédito al sector, ya que también mostró una desaceleración tras el auge de 2023 e inicios de 2024; no obstante, las cifras presentan un leve repunte en la segunda mitad de 2025.Actualmente, la industria genera aproximadamente <b>152,605 empleos directos</b>, equivalentes al<b> 7.93 %</b> del mercado laboral total. Su presencia es particularmente significativa en provincias del interior del país, donde figura entre las principales actividades privadas formales y aporta estabilidad al empleo.En cuanto al comercio exterior, la canasta exportadora continúa dominada por productos primarios como <b>camarón, banano y pescado</b>, lo que evidencia<b> la necesidad de diversificar hacia bienes industriales de mayor valor agregado</b>.El informe también resalta oportunidades en zonas francas, <i><b>nearshoring</b></i> y en la condición de Panamá como Estado Asociado del <b><a href="/tag/-/meta/mercosur-mercado-comun-del-sur">Mercosur</a></b>, lo que podría abrir puertas para nuevas inversiones y exportaciones manufactureras si se ejecutan políticas adecuadas.