Karol G marcada por polémica que envuelve a su círculo íntimo

Una nueva controversia sacude el entorno de la cantante colombiana Karol G, luego de que su hermana mayor, Verónica Giraldo, hiciera públicas fuertes acusaciones contra su familia y revelara detalles de una disputa legal por la custodia de su hija.

A través de una serie de videos difundidos en sus redes sociales, Giraldo aseguró que su familia la estaría traicionando y, según afirmó, apoyando a su expareja, Jaime Llano, en el proceso legal que ambos mantienen por la custodia de la menor, Sophia.

En las grabaciones, la empresaria mostró heridas en una de sus manos y denunció que estas se habrían producido en medio de un intento por recuperar a su hija de la casa de sus padres, quienes actualmente cuidan de la niña.

Durante el mismo video, Giraldo también acusó a su familia de haberle dado la espalda en esta situación y aseguró que, desde su infancia, vivió presuntos episodios de violencia intrafamiliar, señalando que su padre habría ejercido violencia física y verbal contra su madre.

“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré que mi familia me está dando la espalda. Es muy triste que una mamá que parió no dio el ejemplo que ustedes creen que dan, porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira; nosotros no somos la familia ideal”, expresó.

Tras la difusión de estas declaraciones y los videos en los que evidenció las lesiones, la cuenta de Instagram de Verónica Giraldo fue eliminada, lo que ha incrementado la conversación en redes sociales en torno al caso.