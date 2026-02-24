  1. Inicio
Karol G marcada por polémica que envuelve a su círculo íntimo

Hermana mayor de Karol G desata polémica tras denunciar conflicto familiar y batalla legal por custodia
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/02/2026 14:22
Videos publicados por la hermana de Karol G encendieron el debate tras denunciar traición familiar y una disputa judicial.

Una nueva controversia sacude el entorno de la cantante colombiana Karol G, luego de que su hermana mayor, Verónica Giraldo, hiciera públicas fuertes acusaciones contra su familia y revelara detalles de una disputa legal por la custodia de su hija.

A través de una serie de videos difundidos en sus redes sociales, Giraldo aseguró que su familia la estaría traicionando y, según afirmó, apoyando a su expareja, Jaime Llano, en el proceso legal que ambos mantienen por la custodia de la menor, Sophia.

En las grabaciones, la empresaria mostró heridas en una de sus manos y denunció que estas se habrían producido en medio de un intento por recuperar a su hija de la casa de sus padres, quienes actualmente cuidan de la niña.

Durante el mismo video, Giraldo también acusó a su familia de haberle dado la espalda en esta situación y aseguró que, desde su infancia, vivió presuntos episodios de violencia intrafamiliar, señalando que su padre habría ejercido violencia física y verbal contra su madre.

“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré que mi familia me está dando la espalda. Es muy triste que una mamá que parió no dio el ejemplo que ustedes creen que dan, porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira; nosotros no somos la familia ideal”, expresó.

Tras la difusión de estas declaraciones y los videos en los que evidenció las lesiones, la cuenta de Instagram de Verónica Giraldo fue eliminada, lo que ha incrementado la conversación en redes sociales en torno al caso.

Karol G bajo el foco público tras polémica que sacude a su entorno
Familia de Karol G pide comprensión tras acusaciones públicas

La difusión de los videos en los que Giraldo expuso su situación y realizó señalamientos contra su entorno familiar, otra de las hermanas de la intérprete, Jessica Giraldo Navarro, reaccionó públicamente a través de sus redes sociales.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, Jessica pidió empatía, comprensión y respeto ante el momento que atraviesa la familia.

“En los últimos días han visto publicaciones relacionadas con mi hermana Verónica. Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años”, expresó.

Asimismo, aseguró que la prioridad es el bienestar de Verónica y de su hija y solicitó privacidad mientras enfrentan la situación en el ámbito familiar. “Les pedimos empatía, respeto y comprensión mientras enfrentamos esto en familia. Gracias por el cariño y por acompañarnos siempre con tanto amor”.

Hasta el momento, Karol G no se ha pronunciado directamente sobre el tema. Mientras que, la situación continúa generando comentarios y debate en redes sociales.

Jessica Giraldo rompe el silencio y solicita privacidad en medio de controversia
