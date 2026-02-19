Panameños apostaron a los seguros privados durante el 2025

El mercado asegurador panameño consolidó en 2025 una fase de expansión sostenida, marcada por un crecimiento histórico en el valor de las primas suscritas y una recuperación progresiva de la siniestralidad, indicadores que reflejan un sector más dinámico incluso en un contexto económico retador.

De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), entre enero y diciembre de 2025 las primas de seguros suscritas alcanzaron $2,105.85 millones, lo que representó un incremento de 7.6 % respecto a los $1,957.58 millones registrados en 2024. El resultado no solo confirma la tendencia ascendente del mercado, sino que también establece un récord para la industria aseguradora del país.

La evolución reciente evidencia una expansión constante: en 2023 las primas sumaron $1,864.56 millones (+9.5 %) y en 2022 alcanzaron $1,702.08 millones (+5.6 %), mostrando una recuperación gradual tras los años de desaceleración económica.

Para el superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá, Luis Enrique Banderas, el desempeño de 2025 tiene un significado particular dentro del ciclo económico actual.

“Este crecimiento está por encima del PIB y demuestra que el sector retoma un impulso que no veíamos desde hace varios años”, afirmó.

El funcionario destacó que el resultado cobra mayor relevancia al haberse logrado en un año sin grandes proyectos de infraestructura en ejecución.

“Este crecimiento se dio en un año económicamente difícil y sin grandes obras nuevas. Con las inversiones que vienen, el potencial es mucho mayor”, señaló.

El dinamismo del sector estuvo sostenido principalmente por los seguros de salud, que concentraron $557.9 millones en primas y crecieron 7.9 %, consolidándose como el principal motor del mercado.

A este desempeño se sumaron los seguros de automóviles, con $352.4 millones (+10.2 %), y el colectivo de vida, que alcanzó $277.5 millones (+4.3 %). También destacaron los ramos de incendio y multirriesgos con $227.9 millones (+7.5 %) y vida individual, que registró $208.3 millones (+10.8 %).

Uno de los comportamientos más llamativos fue el de los ramos técnicos, que crecieron 99.7 % hasta $52.2 millones, señal de una mayor actividad vinculada a proyectos especializados y coberturas corporativas. Los accidentes personales sumaron $34.3 millones (+15.2 %), mientras otros ramos —riesgos diversos y vida industrial— totalizaron $197.4 millones (+4.4 %).

En contraste, las fianzas retrocedieron hasta $124.3 millones (3.4 %) y el segmento de otros transportes cayó a $73.1 millones (-9.0 %), reflejando aún cierta cautela en actividades específicas de inversión y comercio.

El aumento en la actividad aseguradora también se reflejó en la siniestralidad. Durante 2025, los siniestros pagados totalizaron $943.6 millones, un crecimiento de 5.9 %, tras la contracción de 7.2 % observada en 2024, cuando alcanzaron $891.4 millones. En 2023, los pagos habían sumado $960.6 millones.

Este repunte sugiere una normalización del comportamiento del mercado, asociada a una mayor utilización de pólizas y a la recuperación de actividades económicas y sociales.

Las expectativas para 2026 apuntan a una expansión aún mayor del sector. Según Banderas, el panorama estará respaldado por proyectos de inversión pública y privada, incluyendo nuevas obras de infraestructura, inversiones relacionadas con el Canal de Panamá, licitaciones portuarias, un gasoducto, proyectos viales y el desarrollo ferroviario, iniciativas que incrementarán la demanda de seguros de construcción y fianzas.

A ello se suma el avance de la digitalización en la comercialización de pólizas, que está ampliando el acceso a productos aseguradores y transformando la dinámica del mercado.

El panorama es “muy positivo para el sector”, sostuvo el superintendente, siempre que se mantenga la seguridad jurídica y la confianza en el país, factores que continúan siendo determinantes para sostener el crecimiento de la industria aseguradora panameña.