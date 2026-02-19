De Colón para el mundo: Orquesta Gari Son conquista Europa y Asia con el sabor de la salsa panameña

Fundada en 2013 por Ezequiel Garibaldi Barrera, la Orquesta Gari Son no es una recién llegada. Con más de diez años de trayectoria, el conjunto ha evolucionado de ser una joya local en escenarios como el Club Árabe y los Carnavales de Colón, a convertirse en una embajadora cultural del país. Su propuesta se basa en un equilibrio quirúrgico: la energía de la salsa dura tropical para el bailador y la emotividad del bolero son para el alma romántica.La estructura de la orquesta, compuesta por doce músicos y vocalistas profesionales, garantiza un sonido de 'big band' que respeta las raíces del género mientras abraza arreglos modernos. Esta identidad queda sellada en piezas como 'Guaguancó Canalero', un tema que funciona como un tributo rítmico a las tradiciones panameñas y que resuena con fuerza en los escenarios internacionales donde la orquesta ya es marca registrada.