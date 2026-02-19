De Colón para el mundo: Orquesta Gari Son conquista Europa y Asia con el sabor de la salsa panameña

La salsa panameña vive un momento dorado de expansión internacional, y en el centro de este fenómeno se encuentra la Orquesta Gari Son.

La agrupación, oriunda de la provincia de Colón, ha logrado lo que pocos conjuntos logran en la era digital: cruzar fronteras continentales para sonar con fuerza en mercados tan diversos como España, Colombia, Costa Rica, Perú y Japón.

Este salto global no es casualidad. La orquesta ha sabido capitalizar el talento del compositor Mario A. Vásquez Cunningham, cuyas composiciones recientes se han convertido en la punta de lanza de su internacionalización.

Temas como “Agua y Fuego”, en la potente voz de Carol Codling (La Morenaza); “Mala Suerte en Amor”, interpretado por Rixio Finol (El Chamo); y la calidez de “Es tan Hermoso”, cantado por Álvaro Prada (Alvarito el Sonerito), son hoy las cartas de presentación de Panamá en las plataformas de streaming como Apple Music y Deezer.