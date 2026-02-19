  1. Inicio
De Colón para el mundo: Orquesta Gari Son conquista Europa y Asia con el sabor de la salsa panameña

Lourdes García Armuelles
  • 19/02/2026 17:13
Su propuesta se basa en un equilibrio quirúrgico: la energía de la salsa dura tropical para el bailador y la emotividad del bolero son para el alma romántica

La salsa panameña vive un momento dorado de expansión internacional, y en el centro de este fenómeno se encuentra la Orquesta Gari Son.

La agrupación, oriunda de la provincia de Colón, ha logrado lo que pocos conjuntos logran en la era digital: cruzar fronteras continentales para sonar con fuerza en mercados tan diversos como España, Colombia, Costa Rica, Perú y Japón.

Este salto global no es casualidad. La orquesta ha sabido capitalizar el talento del compositor Mario A. Vásquez Cunningham, cuyas composiciones recientes se han convertido en la punta de lanza de su internacionalización.

Temas como “Agua y Fuego”, en la potente voz de Carol Codling (La Morenaza); “Mala Suerte en Amor”, interpretado por Rixio Finol (El Chamo); y la calidez de “Es tan Hermoso”, cantado por Álvaro Prada (Alvarito el Sonerito), son hoy las cartas de presentación de Panamá en las plataformas de streaming como Apple Music y Deezer.

Una década de evolución

Fundada en 2013 por Ezequiel Garibaldi Barrera, la Orquesta Gari Son no es una recién llegada.

Con más de diez años de trayectoria, el conjunto ha evolucionado de ser una joya local en escenarios como el Club Árabe y los Carnavales de Colón, a convertirse en una embajadora cultural del país.

Su propuesta se basa en un equilibrio quirúrgico: la energía de la salsa dura tropical para el bailador y la emotividad del bolero son para el alma romántica.

La estructura de la orquesta, compuesta por doce músicos y vocalistas profesionales, garantiza un sonido de “big band” que respeta las raíces del género mientras abraza arreglos modernos.

Esta identidad queda sellada en piezas como “Guaguancó Canalero”, un tema que funciona como un tributo rítmico a las tradiciones panameñas y que resuena con fuerza en los escenarios internacionales donde la orquesta ya es marca registrada.

