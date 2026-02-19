Las medidas coercitivas unilaterales que diplomáticos alemanes denominan <i>'sanciones antirrusas'</i> son contrarias al derecho internacional, según un pronunciamiento difundido este 19 de febrero de la <b>Embajada de Rusia en Panamá</b>, en el que se asegura que dichas acciones <b>han sido rechazadas de manera reiterada por resoluciones de la <a href="/tag/-/meta/asamblea-general-de-la-onu">Asamblea General de la ONU</a> respaldadas por más de 120 países</b>, entre ellos Panamá.El texto sostiene que las sanciones carecen de legitimidad jurídica y cuestiona la narrativa impulsada por Berlín y Kiev en torno a la denominada 'flota fantasma', calificando el término como pseudojurídico.Asimismo, el comunicado advierte que mientras Alemania, Ucrania y sus aliados mantengan esa postura<i>, 'los defensores de Rusia seguirán destruyendo los ‘felinos’ blindados alemanes en los campos de Ucrania'</i>, en una referencia histórica que <b>evoca los enfrentamientos de hace más de 80 años durante la Segunda Guerra Mundial</b>.En el pronunciamiento también se reafirma que todos los objetivos de la denominada 'operación militar especial', establecidos por el presidente de Rusia, <b><a href="/tag/-/meta/vladimir-putin">Vladimir Putin</a></b> en diciembre de 2021, serán alcanzados, ya sea por la vía diplomática o por la vía militar.La declaración se emite en un contexto de persistentes tensiones entre Rusia y Ucrania, así como de debates internacionales sobre el alcance y la legalidad de las sanciones impuestas por países occidentales tras el inicio del conflicto.