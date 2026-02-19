Las medidas coercitivas unilaterales que diplomáticos alemanes denominan “sanciones antirrusas” son contrarias al derecho internacional, según un pronunciamiento difundido este 19 de febrero de la Embajada de Rusia en Panamá, en el que se asegura que dichas acciones han sido rechazadas de manera reiterada por resoluciones de la Asamblea General de la ONU respaldadas por más de 120 países, entre ellos Panamá.

El texto sostiene que las sanciones carecen de legitimidad jurídica y cuestiona la narrativa impulsada por Berlín y Kiev en torno a la denominada “flota fantasma”, calificando el término como pseudojurídico.

Asimismo, el comunicado advierte que mientras Alemania, Ucrania y sus aliados mantengan esa postura, “los defensores de Rusia seguirán destruyendo los ‘felinos’ blindados alemanes en los campos de Ucrania”, en una referencia histórica que evoca los enfrentamientos de hace más de 80 años durante la Segunda Guerra Mundial.

En el pronunciamiento también se reafirma que todos los objetivos de la denominada “operación militar especial”, establecidos por el presidente de Rusia, Vladimir Putin en diciembre de 2021, serán alcanzados, ya sea por la vía diplomática o por la vía militar.

La declaración se emite en un contexto de persistentes tensiones entre Rusia y Ucrania, así como de debates internacionales sobre el alcance y la legalidad de las sanciones impuestas por países occidentales tras el inicio del conflicto.